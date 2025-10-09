Інтерфакс-Україна
Події
16:42 09.10.2025

Президент і прем’єр Фінляндії укладуть із Трампом угоду про криголами

1 хв читати
Президент і прем’єр Фінляндії укладуть із Трампом угоду про криголами
Фото: Pixabay

Президент Фінляндії Александр Стубб та прем’єр-міністр Петтері Орпо у четвер підпишуть Меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці в галузі криголамів разом із президентом США Дональдом Трампом.

"З нетерпінням чекаю на сьогоднішній візит до Білого дому, разом із прем’єр-міністром Орпо. Я підпишу Меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці в галузі криголамів разом із президентом США. Цей меморандум закладає основу для комерційних угод між Береговою охороною США та фінськими компаніями. Адміністрація США веде переговори безпосередньо з компаніями. Я пишаюся тим, що фінська експертиза в арктичній сфері цінується і користується довірою. Співпраця приносить користь обом країнам, Фінляндії та США", - написав Стубб у соцмережі Х.

Як повідомлялось, президент Фінляндії Александр Стубб та прем’єр-міністр Петтері Орпо з 9 по 10 жовтня перебуватимуть з візитом у Вашингтоні, США, і зустрінуться з президентом США Дональдом Трампом, зустріч у Білому домі у четвер, 9 жовтня, буде присвячена двостороннім відносинам між Фінляндією та США, торговельно-економічному співробітництву та агресивній війні Росії в Україні. Програма Стубба також включатиме зустрічі з іншими політичними діячами та представниками адміністрації США, повідомила пресслужба президента Фінляндії.

Теги: #криголам #сша #фінляндія

