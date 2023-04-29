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17:15 29.04.2023

Голова Херсонської ОВА: дав доручення заздалегідь опрацювати шляхи евакуації населення на випадок масованого обстрілу області

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Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що дав доручення превентивно опрацювати шляхи евакуації для населення в разі масованого обстрілу області російськими окупантами.

"Останніми днями ми бачимо, що ворог посилив обстріли не тільки Херсонщини, а й усієї України. Гинуть українці, цілі родини, діти... Я не можу допустити, щоб постраждали херсонці. Тому дав доручення завчасно опрацювати шляхи евакуації цивільного населення при масованому обстрілі області", - написав Прокудін у телеграм-каналі в суботу.

Очільник ОВА повідомив у своєму відеозверненні, що було "визначено безпечні маршрути виїзду автотранспорту з населених пунктів, місця тимчасового проживання для людей, забезпечення їх ліками, їжею та всім необхідним".

Крім цього, складаються списки маломобільних осіб, які не можуть самостійно дістатися на місце зборів, а також багатодітних родин, що мешкають поруч із лінією зіткнення.

Прокудін зазначив, що це доручення передали головам усіх районних адміністрацій, у разі необхідності буде введено евакуацію.

 

Теги: #евакуація #херсонська_область

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