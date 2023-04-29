Події

16:11 29.04.2023

Польща посилить захист кордону з РФ - прем'єр

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Польща посилить захист кордону з РФ - прем'єр

Глава уряду Польщі Матеуш Моравецький оголосив про посилення захисту польсько-російського кордону в районі Калінінградської області.

"Влада Польщі посилює безпеку на польсько-російському кордоні в районі Калінінградської області. Ми забезпечимо фізичну та електронну безпеку, а також посилимо присутність прикордонників і співробітників інших служб", - наводить у суботу його слова Польське радіо.

"На польсько-російському кордоні ми забезпечимо таку саму безпеку, як раніше на кордоні з Білоруссю", - додав Моравецький.

У січні 2022 року Польща розпочала зведення загородження на кордоні з Білоруссю. Воно являє собою сталевий паркан завдовжки 186 км і заввишки 5,5 метра з колючим дротом. На початку жовтня Польща заявила про завершення будівництва загородження. Повідомлялося також, що в систему захисту кордону інтегровані електронні системи контролю, включно з камерами нічного бачення, тепловізійними камерами, десятками кілометрів кабелів виявлення.

Теги: #польща #кордон

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