Троє поліцейських були поранені під час чергового обстрілу Чернігівської області

Під час повторного обстрілу одного з прикордонних сіл Чернігівської області під час виконання службових обов'язків були поранені троє поліцейських, повідомив т.в.о. глави Національної поліції Іван Виговський.

"Вчора троє поліцейських — Ігор Роговий, Владислав Черепнін, Тарас Ковалькевич були травмовані у результаті ворожого авіаудару по цивільних об’єктах одного з сіл на Чернігівщині, коли документували попередній обстріл", - цитує Виговського пресслужба Національної поліції в телеграм-каналі в суботу.

Як уточнює керівник Нацполіції, слідчо-оперативна група прибула для фіксації наслідків бомбардування, у цей час ворог повторно атакував. "Травми також отримав ще один цивільний".