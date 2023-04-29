ЗС України ліквідували майже 600 окупантів, 3 танки і 21 крилату ракету за добу

Збройні сили України за минулу добу ліквідували 580 окупантів, 3 танки і 21 крилату ракету, повідомили в Генштабі.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.04. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 190040 (+580) осіб ліквідовано, танків - 3697 (+3) од, бойових броньованих машин - 7184 (+3) од, артилерійських систем - 2908 (+3) од, РСЗВ - 543 (+0) од, засобів ППО - 294 (+0) од, літаків - 308 (+0) од, гелікоптерів - 294 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2471 (+4), крилаті ракети - 932 (+21), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 5836 (+17) од, спеціальна техніка - 355 (+2)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюються.