Росіяни обстріляли територію лікарні у Білозерці Херсонської області, є жертва

Російські окупанти обстріляли територію лікарні у Білозерці Херсонської області, є загибла та поранені, повідомила прес-служба обласної військової адміністрації.

"Ворог вдарив по території місцевої лікарні, через що в одному з відділень вибило вікна. Також пошкоджено кілька приватних будинків. На місцях влучення снарядів виникли пожежі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що одна людина загинула.

"Тіло 57-річної жінки без ознак життя виявили під завалами власного будинку після ліквідації пожежі", - зазначили у ова.

Також ще троє отримали поранення. Двом людям допомогу надали на місці медики, ще одного чоловіка з осколковими пораненнями госпіталізовано.