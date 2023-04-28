Контрнаступ не слід вважати вирішальною битвою - глава МЗС України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликає не сприймати український контрнаступ як вирішальну битву, оскільки фінальна битва - та, що приведе до повного звільнення українських територій.

"Контрнаступ не слід вважати вирішальною битвою. Вирішальна битва та, яка приведе до повного звільнення українських територій. Цей висновок можна буде зробити наприкінці, а не на початку битви", - сказав Кулеба на спільному брифінгу з главами МЗС країн Північної Європи в п'ятницю.

Він зазначив, що люди, які розглядають контрнаступ як вирішальну битву, "спотворюють картину українських зусиль".

"Якщо знадобиться один контрнаступ - буде один, якщо потрібно два або більше - буде так. Це не той конфлікт, який можна буде заморозити", - сказав міністр.

Глава МЗС наголосив, що Україна воюватиме до перемоги.