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16:35 28.04.2023

Зеленський заявив, що звертався до Сі Цзіньпіна з закликом сприяти в поверненні депортованих до РФ українських дітей

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Зеленський заявив, що звертався до Сі Цзіньпіна з закликом сприяти в поверненні депортованих до РФ українських дітей

Президент України Володимир Зеленський заявив, що звертався до голови КНР Сі Цзіньпіна під час їхньої телефонної розмови з закликом сприяти в поверненні депортованих до Росії українських дітей.

"(Говорили з Сі Цзіньпіном - ІФ-У) про повернення наших людей, полонених і повернення наших депортованих дітей. Їх близько 20 тисяч. Це ті моменти, коли ми маємо підключати всіх, кого можемо, різні країни світу, щоб вони чинили тиск на агресора й терориста - Російську Федерацію, яка вкрала стількох наших дітей", - розповів Зеленський під час пресконференції з президентами Чехії та Словаччини в Києві.

При цьому, наголосив він, наразі процес повернення в Україну з Росії неповнолітніх дуже складний.

"Скажу відверто, що в питанні повернення дітей Україні допомагає тільки Україна. Тут без жодних поганих меседжів. Просто це справді складно зробити. ООН пробує, багато хто хоче щось зробити, але поки що результати слабкі. Й тому з цим закликом я також звертався до лідера Китаю", - сказав Зеленський.

Теги: #діти #повернення #зеленський #сі_цзіньпін

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