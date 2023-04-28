Військкомів відправлять на фронт, а на їхнє місце призначать військових після поранень - Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що за рекомендацією президента України воєнкомів планують відправити на фронт, а на їхнє місце призначать військових після поранень.

"Є одна з рекомендацій президента України Володимира Зеленського головнокомандувачу Збройних сил України генералу Валерію Залужному: переважну більшість воєнкомів, які давно сидять на своїх місцях, відправляти як військовослужбовців на фронт. А на їхнє місце направляти поранених військовослужбовців-героїв, які знають, як правильно виконувати роботу з продовження мобілізаційних заходів", - сказав міністр на пресконференції в п'ятницю.