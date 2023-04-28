Кількість загиблих в Умані збільшилася до 15 - МВС

Кількість загиблих від ракетного обстрілу багатоповерхівки в Умані зросла до 15 осіб, повідомляє МВС.

"15 загиблих в Умані", - йдеться в повідомленні МВС у телеграм-каналі в п'ятницю.