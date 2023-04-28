Один із працівників "Харківобленерго", які підірвалися на міні під Токарівкою, у важкому стані

Минулої доби російські окупаційні війська обстріляли Липці, Бугаївку, Козачу Лопань, Вовчанськ, Кам'янку, Петропавлівку, Дворічну, Лиман Перший та інші прикордонні й прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"У результаті обстрілу с. Липці Харківського району зі 120-мм мінометів пошкоджено 3 приватні будинки та 2-поверховий багатоквартирний будинок. У с. Петропавлівка Куп'янського району обстрілами пошкоджено приватні домоволодіння, зруйновано гараж і трактор. Обійшлося без постраждалих", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що один із працівників "Харківобленерго", які постраждали внаслідок підриву службового автомобіля на ворожій міні поблизу Токарівки, перебуває у важкому стані. Стан інших трьох поранених оцінюють як середньої тяжкості.