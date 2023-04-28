Події

08:48 28.04.2023

Один із працівників "Харківобленерго", які підірвалися на міні під Токарівкою, у важкому стані

1 хв читати
Один із працівників "Харківобленерго", які підірвалися на міні під Токарівкою, у важкому стані

Минулої доби російські окупаційні війська обстріляли Липці, Бугаївку, Козачу Лопань, Вовчанськ, Кам'янку, Петропавлівку, Дворічну, Лиман Перший та інші прикордонні й прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"У результаті обстрілу с. Липці Харківського району зі 120-мм мінометів пошкоджено 3 приватні будинки та 2-поверховий багатоквартирний будинок. У с. Петропавлівка Куп'янського району обстрілами пошкоджено приватні домоволодіння, зруйновано гараж і трактор. Обійшлося без постраждалих", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що один із працівників "Харківобленерго", які постраждали внаслідок підриву службового автомобіля на ворожій міні поблизу Токарівки, перебуває у важкому стані. Стан інших трьох поранених оцінюють як середньої тяжкості.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:06 28.04.2023
У результаті обстрілів на Донеччині поранено одну людину в Костянтинівці

У результаті обстрілів на Донеччині поранено одну людину в Костянтинівці

07:26 28.04.2023
ЗС України вранці збили 21 із 23 крилатих ракет і 2 БПЛА - Залужний

ЗС України вранці збили 21 із 23 крилатих ракет і 2 БПЛА - Залужний

20:42 27.04.2023
Від ворожого обстрілу на Херсонщині постраждала сімейна пара, жінка загинула на місці, чоловіка з важкими пораненнями доправили до лікарні

Від ворожого обстрілу на Херсонщині постраждала сімейна пара, жінка загинула на місці, чоловіка з важкими пораненнями доправили до лікарні

16:53 27.04.2023
Окупанти обстріляли Токарівку на Харківщині, одна людина загинула, чотири постраждали - голова ОВА

Окупанти обстріляли Токарівку на Харківщині, одна людина загинула, чотири постраждали - голова ОВА

14:34 27.04.2023
Окупанти 8 разів обстріляли міста і села півночі Сумщини до полудня, у Середина-Буді є поранений

Окупанти 8 разів обстріляли міста і села півночі Сумщини до полудня, у Середина-Буді є поранений

10:04 27.04.2023
Під російськими обстрілами загинуло троє жителів Донеччини за добу

Під російськими обстрілами загинуло троє жителів Донеччини за добу

09:45 27.04.2023
Росіяни продовжують обстрілювати прикордонні громади Сумщини

Росіяни продовжують обстрілювати прикордонні громади Сумщини

08:52 27.04.2023
На Харківщині ворожими обстрілами пошкоджено приватні будинки, пожежну частину та підприємство з виробництва олії, постраждалих немає

На Харківщині ворожими обстрілами пошкоджено приватні будинки, пожежну частину та підприємство з виробництва олії, постраждалих немає

08:18 27.04.2023
Одна людина загинула, троє поранених унаслідок обстрілів Херсонської області

Одна людина загинула, троє поранених унаслідок обстрілів Херсонської області

07:19 27.04.2023
Росіяни знову обстріляли Сумську область, є поранені та руйнування

Росіяни знову обстріляли Сумську область, є поранені та руйнування

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Черкаська ОВА: Кількість загиблих в Умані зросла до шести осіб, іще дев'ятеро постраждалих - у лікарні

Російський терор отримає справедливу відповідь від України та світу - Зеленський

Кількість загиблих в Умані збільшилася до чотирьох

ЗСУ знищили 540 окупантів, 18 артсистем і 6 БПЛА

Увечері окупанти завдали ракетного удару по Костянтинівці

ОСТАННЄ

Черкаська ОВА: Кількість загиблих в Умані зросла до шести осіб, іще дев'ятеро постраждалих - у лікарні

Російський терор отримає справедливу відповідь від України та світу - Зеленський

Кількість загиблих в Умані збільшилася до чотирьох

КІЛЬКІСТЬ ЗАГИБЛИХ В УМАНІ ЗБІЛЬШИЛАСЯ ДО ЧОТИРЬОХ - КЛИМЕНКО

Поранену в Українці в результаті падіння уламків російської ракети дівчинку доправили в Охматдит

ЗСУ знищили 540 окупантів, 18 артсистем і 6 БПЛА

Увечері окупанти завдали ракетного удару по Костянтинівці

У Дніпрі в результаті ракетного удару загинуло двоє людей і поранено 3, є руйнування і пожежі

Посли G7 і заступник голови ОП обговорили потенційну податкову реформу в Україні

За чотири дні до вибуху трубопроводу "Північний потік" біля нього перебувало російське спецсудно

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА