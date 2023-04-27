Молдова стане 35 країною-членом групи зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України - Кулеба

Молдова приєдналася до переліку країн, які підтримують створення спецтрибуналу проти Росії - відтепер їх 35, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками зустрічі з міністром закордонних справ Молдови Ніку Попеску.

"Продуктивні переговори з хорошим колегою і другом Ніку Попеску. Обговорили кроки, необхідні для початку переговорів про вступ до ЄС у 2023 році. Він поінформував мене про рішення Молдови приєднатися до основної групи зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Тепер 35 держав", - написав він у твіттері в четвер.

Як повідомлялося, 19 січня Європарламент ухвалив рекомендаційну резолюцію про створення спецтрибуналу, вже 26 січня Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) одноголосно проголосувала за створення Спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі може розглядати тільки ті справи, в яких обидві сторони є членами суду (Росія не є членом МКС) або справу передала Рада безпеки ООН. Передання Радою безпеки ООН справи до МКС теж фактично неможливе, тому що Росія може використати свій статус постійного члена Ради безпеки для ветування рішення.