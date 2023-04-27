Джапарова: Визнання примусового передання українських дітей Росії геноцидом - це ще один елемент забезпечення відповідальності РФ за злочини

Резолюція ПАРЄ про засудження примусового передання українських дітей до Росії та визнання його геноцидом стане ще одним елементом забезпечення відповідальності РФ за злочини, вважає перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

"У своїй резолюції асамблея наголошує, що примусове передання українських дітей до Росії є злочином геноциду. Це ще один елемент забезпечення відповідальності РФ за злочини і ще один крок до повернення наших дітей додому", - написала вона у твіттері в четвер.

Раніше цього дня повідомлялося, що Парламентська асамблея Ради Європи засудила насильницьке переміщення українських дітей і цивільних осіб у Російську Федерацію та на тимчасово окуповані території та закликала держави-члени Ради Європи сприяти безпечному поверненню депортованих в Україну.

Відповідну резолюцію "Депортації та насильницькі переміщення українських дітей та інших цивільних осіб до Російської Федерації або на тимчасово окуповану територію України: створення умов для їх безпечного повернення, припинення цих злочинів і покарання винних" асамблея ухвалила на пленарному засіданні весняної сесії 27 квітня у Страсбурзі.