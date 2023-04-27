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19:46 27.04.2023

Шмигаль обговорив із міністром оборони Італії посилення обороноздатності України

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Шмигаль обговорив із міністром оборони Італії посилення обороноздатності України

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час робочого візиту до Рима зустрівся з міністром оборони Італії Гвідо Крозетто та обговорив із ним посилення військово-технічної допомоги для України, співробітництво в оборонній галузі та євроатлантичну інтеграцію, повідомляє пресслужба українського уряду.

"Вдячні Італії за підтримку України на шляху до НАТО. Українська армія за підтримки союзників уже впроваджує найкращі стандарти альянсу й на практиці доводить перевагу цих стандартів у війні з Росією", - сказав прем'єр-міністр України, якого цитує пресслужба.

Шмигаль також наголосив, що Україна зацікавлена у співпраці з Італією як з одним із ключових союзників в оборонній сфері.

"Сьогодні в центрі нашої уваги - воєнно-промисловий комплекс. Україна має великий потенціал для розвитку цього напряму та здатна бути серед лідерів у Європі", - наголосив він.

Як повідомляється, прем'єр-міністр України подякував Італії за ухвалення шести пакетів військово-технічної допомоги та за послідовну підтримку суверенітету і територіальної цілісності нашої держави.

 

 

Теги: #італія #оборона

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