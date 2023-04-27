Події

16:43 27.04.2023

Поширену у ЗМІ інформацію про порівняння цін на закупівлю продуктів харчування для ЗСУ та в/ч розвідки подають некоректно - заява Міноборони

2 хв читати
Поширену у ЗМІ інформацію про порівняння цін на закупівлю продуктів харчування для ЗСУ та в/ч розвідки подають некоректно - заява Міноборони

Поширені у ЗМІ матеріали з порівнянням цін на закупівлю продуктів харчування для Збройних сил України та окремої військової частини Головного управління розвідки Міністерства оборони України подаються некоректно, йдеться в заяві Міноборони України.

"Дана інформація подається некоректно. По-перше, порівнюються категорично не тотожні речі. Оскільки для порівняння взято звіти про закупівлю саме продуктів і саме для харчування окремої військової частини ГУР МОУ безпосередньо за місцем постійної дислокації у місті Київ", - ідеться у заяві пресслужби Міноборони України.

У відомстві також наголосили, що для харчового забезпечення ЗСУ Міністерство оборони закуповує комплексну послугу з організації харчування за Каталогом продуктів, ціни на які вже враховують логістику, зокрема переважно доставку до районів ведення бойових дій.

"Послуга з організації харчування, по суті, це формат "їжа ходить за військовослужбовцем". Ціна послуги з організації харчування одного військовослужбовця складає від 137,04 грн до 144,06 грн на добу. По-третє, як правило, особовий склад Головного управління розвідки Міністерства оборони України під час виконання бойових завдань забезпечується харчуванням за тим же принципом, як і всі військовослужбовці ЗСУ - завдяки укладеним Міноборони договорам щодо послуг з організації харчування", - зазначили у відомстві.

Крім того, у заяві наголошують, що Міністерство оборони продовжує пошук рішень щодо забезпечення прозорих процедур закупівель та ефективних моделей організації харчування Збройних сил України.

Зокрема у першій половині квітня керівництво Міноборони провело зустріч із представниками великих торговельних мереж "КОЛО", "АТБ-Маркет", "ВАРУС", "АШАН", "Сільпо" (Fozzy Group) із метою долучити великих ритейлерів до процесу організації та безперебійного забезпечення харчуванням військовослужбовців.

"Представники мереж наголосили, що при існуючих вимогах забезпечення логістики продуктів - а саме за принципом гарантування доставки продуктів до частин при їх постійній передислокації, - є занадто ризикованим процесом для мережевого бізнесу при визначених цінах послуг з організації харчування одного військовослужбовця на добу згідно Каталогу (137,04-144,06 грн). За словами ритейлерів, вони низькі", - повідомили в Міноборони.

Крім того, наголошується, що для Збройних сил України не закуповують окремо продукти, а ціна в договорах враховує: приймання, зберігання, переміщення, освіження запасів продовольства, видачу продуктів харчування, їх облік та інші заходи, згідно із заявками командирів військових частин у визначених місцях.

Ціни договорів, а також додатки до них були оприлюднені Міноборони 28 лютого.

Теги: #ціни #міноборони #спростування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:57 26.04.2023
Маляр: РФ намагається змінити етнічний склад тимчасово окупованої території України за рахунок переселенців із російської глибинки

Маляр: РФ намагається змінити етнічний склад тимчасово окупованої території України за рахунок переселенців із російської глибинки

03:28 23.04.2023
Подоляк про заяву міністра оборони Італії: це війна на знищення, а не міфічний "конфлікт"

Подоляк про заяву міністра оборони Італії: це війна на знищення, а не міфічний "конфлікт"

21:04 21.04.2023
Ексзаступнику міністра і главі департаменту Міноборони України повідомлено про підозру у справі про постачання харчування військовим

Ексзаступнику міністра і главі департаменту Міноборони України повідомлено про підозру у справі про постачання харчування військовим

13:54 21.04.2023
"Укроборонпром" спростував інформацію про закупівлю моторної оливи для бронетехніки в російських пособників

"Укроборонпром" спростував інформацію про закупівлю моторної оливи для бронетехніки в російських пособників

18:00 19.04.2023
Бахмут став для росіян однією з найдорожчих операцій - Маляр

Бахмут став для росіян однією з найдорожчих операцій - Маляр

15:45 19.04.2023
ЗСУ не оголошуватимуть про початок контрнаступу, контрнаступальні дії вже відбуваються - Маляр

ЗСУ не оголошуватимуть про початок контрнаступу, контрнаступальні дії вже відбуваються - Маляр

19:09 15.04.2023
Інформація про захоплення українських заручників у Судані не відповідає дійсності

Інформація про захоплення українських заручників у Судані не відповідає дійсності

17:28 14.04.2023
Початок посівної кампанії не спричинив зростання цін на пальне - директор консалтингової групи "А-95"

Початок посівної кампанії не спричинив зростання цін на пальне - директор консалтингової групи "А-95"

14:09 14.04.2023
Торговельні мережі об'єдналися для стабілізації термінів розрахунків базових продуктів харчування

Торговельні мережі об'єдналися для стабілізації термінів розрахунків базових продуктів харчування

20:14 13.04.2023
Глава МЗС Сербії спростував інформацію про постачання озброєнь Україні

Глава МЗС Сербії спростував інформацію про постачання озброєнь Україні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ердоган і Путін обговорили Україну та зернову угоду - турецькі ЗМІ

Країни НАТО поставили Києву вже понад 98% обіцяної бойової техніки - Столтенберг

Окупанти облаштували бойові позиції на дахах реакторів ЗАЕС - британська розвідка

Зеленський про обстріл Миколаєва: РФ не перестає доводити, що основна мета війни - терор і геноцид українців

ЗС України знищили понад 500 окупантів, 2 танки, 10 артсистем і 3 РСЗВ за добу

ОСТАННЄ

Окупанти обстріляли Токарівку на Харківщині, одна людина загинула, чотири постраждали - голова ОВА

Ердоган і Путін обговорили Україну та зернову угоду - турецькі ЗМІ

Найближчим часом буде запущено процес попереднього відбору ДНК-матеріалу в захисників - Мінреінтеграції

Виявлені в Польщі фрагменти ракети залишилися після випробувань систем ППО - ЗМІ

Нацполіція затримала громадянина Туреччини, який перебуває в міжнародному розшуку за контрабанду героїну

У Василькові за допомогою польського холдингу Polimex побудують житло для військових льотчиків

Міністр охорони здоров'я Туреччини заявляє, що зі здоров'ям в Ердогана "все гаразд"

У Броварах і Березані розірвали договори з УПЦ (МП) про землекористування

Суд засудив до довічного позбавлення волі військового РФ, який розстріляв автомобіль із сім'єю на Чернігівщині

Війська РФ поповнилися резервом, який наразі перебуває у Волновасі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА