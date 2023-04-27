Війська РФ поповнилися резервом, який наразі перебуває у Волновасі

Російський агресор ввів 116 Стрілецький полк як резерв у свої війська, наразі він перебуває у Волновасі Донецької області, повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашковський.

"Стало відомо про введення резерву у війська РФ, а саме 116 Стрілецького полку, який вийшов із Донецька і наразі перебуває в місті Волновасі", - сказав Дмитрашковський в ефірі єдиного телемарафону в четвер.

Противник також пробує здійснювати штурм із району Ясинуватої Донецької області.

Крім цього, ворог постійно атакує позиції українських захисників. За середу противник здійснив 15 атак, із них 7 - по Запорізькій області та 8 - по Донецькій.