Події

15:05 27.04.2023

Війська РФ поповнилися резервом, який наразі перебуває у Волновасі

1 хв читати
Війська РФ поповнилися резервом, який наразі перебуває у Волновасі

Російський агресор ввів 116 Стрілецький полк як резерв у свої війська, наразі він перебуває у Волновасі Донецької області, повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашковський.

"Стало відомо про введення резерву у війська РФ, а саме 116 Стрілецького полку, який вийшов із Донецька і наразі перебуває в місті Волновасі", - сказав Дмитрашковський в ефірі єдиного телемарафону в четвер.

Противник також пробує здійснювати штурм із району Ясинуватої Донецької області.

Крім цього, ворог постійно атакує позиції українських захисників. За середу противник здійснив 15 атак, із них 7 - по Запорізькій області та 8 - по Донецькій.

Теги: #волноваха #військові_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:07 30.03.2023
На території Білорусі перебувають понад 4 тис. російських військових - Держприкордонслужба України

На території Білорусі перебувають понад 4 тис. російських військових - Держприкордонслужба України

18:47 17.03.2023
Кількість евакуаційних рейсів із російськими пораненими збільшилася до трьох на тиждень - Генштаб

Кількість евакуаційних рейсів із російськими пораненими збільшилася до трьох на тиждень - Генштаб

17:20 15.12.2022
Понад 4300 російських військових готові добровільно здатися в полон ЗСУ – речник проєкту "Хочу жити"

Понад 4300 російських військових готові добровільно здатися в полон ЗСУ – речник проєкту "Хочу жити"

13:24 23.09.2022
Скеровано до суду справу з обвинувачення 10 російських військовослужбовців, які катували жителів Бучі

Скеровано до суду справу з обвинувачення 10 російських військовослужбовців, які катували жителів Бучі

11:46 12.09.2022
Деякі підрозділи військ РФ на півдні налаштовані скласти зброю – ОК "Південь"

Деякі підрозділи військ РФ на півдні налаштовані скласти зброю – ОК "Південь"

16:04 09.09.2022
Військові РФ масово пишуть відмови від участі у подальших бойових діях в Україні - ОК "Південь"

Військові РФ масово пишуть відмови від участі у подальших бойових діях в Україні - ОК "Південь"

18:47 02.09.2022
Ударами по Херсону та Енергодару знищено роту окупантів, їх артсистеми та склад боєприпасів – Генштаб ЗСУ

Ударами по Херсону та Енергодару знищено роту окупантів, їх артсистеми та склад боєприпасів – Генштаб ЗСУ

12:05 27.08.2022
Військові РФ, що дислокуються в Казахстані, відмовляються повертатися, щоб не брати участь у війні проти України – ГУР Міноборони

Військові РФ, що дислокуються в Казахстані, відмовляються повертатися, щоб не брати участь у війні проти України – ГУР Міноборони

16:03 16.06.2022
РФ активізувала ввезення сімей російських військових до Херсона - Маляр

РФ активізувала ввезення сімей російських військових до Херсона - Маляр

16:01 09.06.2022
Окупаційна адміністрація Мелітополя шукає холодильники для зберігання трупів російських військових – ГУР МО

Окупаційна адміністрація Мелітополя шукає холодильники для зберігання трупів російських військових – ГУР МО

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Країни НАТО поставили Києву вже понад 98% обіцяної бойової техніки - Столтенберг

Окупанти облаштували бойові позиції на дахах реакторів ЗАЕС - британська розвідка

Зеленський про обстріл Миколаєва: РФ не перестає доводити, що основна мета війни - терор і геноцид українців

ЗС України знищили понад 500 окупантів, 2 танки, 10 артсистем і 3 РСЗВ за добу

У Миколаєві кількість поранених у результаті ракетної атаки РФ збільшилася до 23 людей

ОСТАННЄ

Виявлені в Польщі фрагменти ракети залишилися після випробувань систем ППО - ЗМІ

Нацполіція затримала громадянина Туреччини, який перебуває в міжнародному розшуку за контрабанду героїну

У Василькові за допомогою польського холдингу Polimex побудують житло для військових льотчиків

Міністр охорони здоров'я Туреччини заявляє, що зі здоров'ям в Ердогана "все гаразд"

У Броварах і Березані розірвали договори з УПЦ (МП) про землекористування

Суд засудив до довічного позбавлення волі військового РФ, який розстріляв автомобіль із сім'єю на Чернігівщині

До 32 збільшилася кількість країн для складання НМТ-2023 за кордоном

Окупанти 8 разів обстріляли міста і села півночі Сумщини до полудня, у Середина-Буді є поранений

Шмигаль про заяву президента Бразилії: Якщо до вас додому увірвалася банда, чи підете ви домовлятися з цими злочинцями?

Залишки непізнаного повітряного об'єкта, знайденого в Польщі, можуть бути фрагментом бойової техніки, що належить польській армії - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА