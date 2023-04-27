Події

12:53 27.04.2023

Найближчі ночі будуть холодними, місцями заморозки

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Найближчі ночі будуть холодними, місцями заморозки

Хмарно з проясненнями, короткочасні дощі очікуються на Лівобережжі в п'ятницю, 28 квітня, вдень місцями грози, повідомляє Укргідрометцентр.

На решті території мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 2-7°, на сході та південному сході країни 7-12° тепла, у західних областях заморозки в повітрі, у Житомирській та Вінницькій областях - на поверхні ґрунту 0-3°. Температура вдень в Україні 10-15° тепла, у східних областях 16-21°.

На високогір'ї Карпат без істотних опадів; температура вночі 0-5° морозу, вдень 3-8° тепла.

У Києві 28 квітня без істотних опадів. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 5° тепла, вдень 12-14°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 28 квітня найвищу температуру вдень було зафіксовано на позначці +28,9°С у 2012 р., найнижчу вночі - на позначці -1,0°С у 1902 р.

У суботу, 29 квітня, у східній та південно-східній частині України часом дощі, місцями грози. Температура вночі 7-12°, вдень 13-18°.

На решті території - без опадів. Температура вночі 1-6° тепла, у північних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та західних областях у повітрі, Полтавській, Одеській та Миколаївській областях на поверхні ґрунту заморозки 0-5°; температура вдень 11-16° тепла.

Вітер північно-західний із переходом на північно-східний, 5-10 м/с, на сході та півдні країни місцями пориви 15-20 м/с.

На високогір'ї Карпат переважно без опадів; температура вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла.

У Києві 29 квітня без опадів. Вітер північно-західний із переходом на північно-східний, 5-10 м/с. Уночі заморозки 0-2°; температура вдень 14-16° тепла.

Теги: #погода #прогноз

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