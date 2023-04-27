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07:46 27.04.2023

Україна в "хорошій позиції" для контрнаступу - Каволі

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Україна в "хорошій позиції" для контрнаступу - Каволі

Україна перебуває в "хорошій позиції" для контрнаступу проти російських окупантів, заявив головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі, передає CNN.

"Згідно з моделюванням, яке ми дуже ретельно провели разом із ними, українці перебувають у хорошій позиції", - сказав Каволі під час слухань у Комітеті зі збройних сил Конгресу в середу.

Генерал зазначив, що військові США працювали з українськими колегами над можливістю несподіваного для противника нападу.

Каволі також сказав, що сухопутних сил Росії сьогодні більше, ніж було на початку конфлікту, незважаючи на численні втрати у війні проти України. Крім того, за його словами, крім сухопутних сил, у Росії є й інші ресурси.

За його словами, "ВПС втратили дуже мало; вони втратили 80 літаків". Каволі зазначив, що у росіян є "ще 1000 винищувачів і бомбардувальників".

Також він додав, що російські сили в інших місцях "не зазнали негативного впливу" від війни в Україні, навів приклад посилення патрулювання російських підводних човнів в Атлантиці.

"Одна з цих сил - їхні підводні сили. Важко говорити публічно... про підводну війну і наші зусилля в цій площині. Але я можу сказати, що росіяни активніші, ніж ми їх бачили за останні роки, і їхнє патрулювання в Атлантиці та по всій Атлантиці на високому рівні, у більшості випадків на вищому рівні, ніж ми бачили за останні роки", - сказав Каволі.

Також генерал запевнив, що Збройні сили України отримають необхідну зброю вчасно для майбутнього контрнаступу проти російських військ, зазначивши, що понад 98 відсотків обіцяної Києву бойової техніки вже поставлено.

 

 

 

Теги: #позиція #контрнаступ

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