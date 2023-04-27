Україна в "хорошій позиції" для контрнаступу - Каволі

Україна перебуває в "хорошій позиції" для контрнаступу проти російських окупантів, заявив головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі, передає CNN.

"Згідно з моделюванням, яке ми дуже ретельно провели разом із ними, українці перебувають у хорошій позиції", - сказав Каволі під час слухань у Комітеті зі збройних сил Конгресу в середу.

Генерал зазначив, що військові США працювали з українськими колегами над можливістю несподіваного для противника нападу.

Каволі також сказав, що сухопутних сил Росії сьогодні більше, ніж було на початку конфлікту, незважаючи на численні втрати у війні проти України. Крім того, за його словами, крім сухопутних сил, у Росії є й інші ресурси.

За його словами, "ВПС втратили дуже мало; вони втратили 80 літаків". Каволі зазначив, що у росіян є "ще 1000 винищувачів і бомбардувальників".

Також він додав, що російські сили в інших місцях "не зазнали негативного впливу" від війни в Україні, навів приклад посилення патрулювання російських підводних човнів в Атлантиці.

"Одна з цих сил - їхні підводні сили. Важко говорити публічно... про підводну війну і наші зусилля в цій площині. Але я можу сказати, що росіяни активніші, ніж ми їх бачили за останні роки, і їхнє патрулювання в Атлантиці та по всій Атлантиці на високому рівні, у більшості випадків на вищому рівні, ніж ми бачили за останні роки", - сказав Каволі.

Також генерал запевнив, що Збройні сили України отримають необхідну зброю вчасно для майбутнього контрнаступу проти російських військ, зазначивши, що понад 98 відсотків обіцяної Києву бойової техніки вже поставлено.