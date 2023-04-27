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01:06 27.04.2023

Україна в "хорошій позиції" для контрнаступу

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Україна в "хорошій позиції" для контрнаступу

Україна перебуває у "хорошій позиції" для контрнаступу проти російських окупантів, заявив головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі, передає CNN.

"Згідно з моделюванням, яке ми дуже ретельно провели разом з ними, українці перебувають у хорошій позиції", - сказав Каволі під час слухань у Комітеті збройних сил Конгресу в середу.

Генерал зазначив, що військові США працювали з українськими колегами над можливістю несподіваного для ворога нападу.

Каволі також сказав, що сухопутні сили Росії сьогодні більші, ніж вони були на початку конфлікту, незважаючи на численні втрати у війні проти України. Крім того, за його словами, крім сухопутних сил, Росія має й інші ресурси.

За його словами, "ВПС втратили дуже мало; вони втратили 80 літаків". Каволі зазначив, що росіяни мають "ще 1000 винищувачів і бомбардувальників".

Також він додав, що російські сили в інших місцях "не зазнали негативного впливу" від війни в Україні, навівши приклад посилення патрулювання російських підводних човнів в Атлантиці.

"Одна з цих сил - їх підводні сили. Важко говорити публічно…про підводну війну і наші зусилля в цій площині. Але я можу сказати, що росіяни активніші, ніж ми їх бачили за останні роки, і їхнє патрулювання в Атлантиці та по всій Атлантиці на високому рівні, в більшості випадків на вищому рівні, ніж ми бачили останніми роками", – сказав Каволі.

Також генерал запевнив, що Збройні сили України отримають необхідну зброю в строк для майбутнього контрнаступу проти російських військ, зазначивши, що понад 98 відсотків обіцяної Києву бойової техніки вже поставлено. 

Теги: #україна #позиція #контрнаступ

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