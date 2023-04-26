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22:52 26.04.2023

Україна та Італія планують спільне виробництво систем ППО для захисту інфраструктури від дронів

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Україна та Італія планують спільне виробництво систем ППО для захисту інфраструктури від дронів

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна та Італія планують спільне виробництво систем ППО, які захистять інфраструктуру від атаки ворожих дронів, повідомила прес-служба урядового порталу.

"Розширюємо горизонти співробітництва України та Італії у сфері ВПК (військово-промисловий комплекс – ІФ-У). Розглядаємо можливість спільного виробництва компонентів цих систем. Працюємо над тим, щоб мати більше таких дієвих ППО. Вони створять надійний щит навколо наших стратегічних інфраструктурних об'єктів", – заявив прем'єр під час відвідування оборонного підприємства "Rheinmetall Italia S.p.A" в Італії.

Зазначається, що "Rheinmetall" спеціалізується на виробництві сучасних систем протиповітряної оборони. Серед його розробок – система ППО малого радіусу дії "Skynex", якою цікавиться Україна.

"Нам потрібна така ефективна зброя для захисту від дронів, якими Україну атакує росія. Це збереже десятки життів та важливу інфраструктуру для мільйонів людей", – наголосив Шмигаль.

За його словами, поки що такі батареї вже перебувають на бойовому чергуванні в Україні. Український прем'єр також подякував італійським партнерам за підтримку. 

Теги: #впк #україна #італія #співпраця

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