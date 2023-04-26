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20:25 26.04.2023

Резніков: Наші партнери майже відійшли від політичних обмежень під час постачання Україні зброї

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Резніков: Наші партнери майже відійшли від політичних обмежень під час постачання Україні зброї

Технічних обмежень щодо дальності зброї, яку надають Україні, у партнерів уже немає, політичне рішення про передання літаків ухвалено, заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

"На мій погляд, політичних причин не надавати Україні літаки на сьогодні вже немає. Раніше ті чи інші види зброї мали політичний характер, тому що був відгомін ось тієї старої доктрини: "Давайте не провокувати росіян". На щастя, наші партнери вже від цього практично відійшли. Але деякі відгомони ще є. Фантомні болі все одно присутні", - сказав Резніков в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Говорячи про відсутність постачань в Україну далекобійних ракет ATACMS, Резніков пояснив, що "їх не так вже й багато у світі", і це "прагматичне рішення".

"Але тут ще, звісно, ось ця фантомна історія з "червоними лініями", 300 кілометрів, "раптом буде завдано удару там, де не хотілося б". І все ж таки керівник будь-якої країни мріє увійти в історію як миротворець", - зазначив міністр.

Що стосується сучасних винищувачів, на думку Резнікова, це рішення також має прагматичний характер, оскільки "партнери рахують гроші".

"Тут важливе слово sustainability (життєздатність, стійкість). Якщо дати нам літак, який завтра не буде обслужений, то він не полетить. І сенс тоді його відправляти? Жодного. Або якщо сьогодні дати літаки, це означає обрізати постачання іншої необхідної допомоги, або ж потрібно збільшувати бюджет. А чи отримаємо ми підтримку в місцевому парламенті, сеймі, сенаті, конгресі, щоб збільшити бюджетне асигнування?" - пояснив міністр оборони.

Крім того, важливим є питання обслуговування та ремонту літаків, на що також потрібні великі гроші, додав Резніков.

"Будь-який льотчик знає: щоб літак або вертоліт полетів, йому потрібне серйозне обслуговування, причому серйозніше, ніж танку. Адже якщо танк заглохне, то можна встати і піти. А як бути з літаком? Тому партнери дуже прагматичні в ухваленні своїх рішень, вони рахують гроші", - зазначив керівник оборонного відомства.

Він також наголосив, що такі наративи проти надання Україні зброї використовують політичні опоненти чинної влади в різних країнах.

"Але давайте будемо реалістами, будь-яке рішення щодо України ухвалюють спочатку в інтересах народу, тобто країни, яка ухвалює це рішення", - зазначив глава відомства.

За словами міністра оборони, партнери та учасники Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" приділяють велику увагу життєздатності озброєння, що є не менш важливим, ніж самі постачання.

"Неможливо вигравати у війні, отримавши щось одноразово. Сучасна війна - це війна ресурсів. А ресурси припускають щонайменше три речі: наявність безпосередньо техніки, підготовка, навчання персоналу і підтримання техніки "в тонусі", - пояснив він.

Говорячи про активне обговорення у світі українського контрнаступу, міністр сказав, що йому це не подобається, "хоча причини мені, як людині, абсолютно зрозумілі".

"Люди хочуть цієї перемоги. Це нормально. І наші партнери, якщо раніше вони інвестували в наш порятунок, хоч якесь виживання, то далі вони вже, коли повірили в нас, побачили, що ми не впали за три дні та за три тижні: вони почали інвестувати в нашу перемогу. І тому для партнерів дуже важливо, щоб їхня зброя, їхня допомога приводила до результату. Їм треба це побачити. Для того щоб їм хотілося і далі продовжувати вболівати "за успішну команду". Тому, звісно, очікування від нашого контрнаступу перегріте в суспільстві", - зазначив міністр оборони.

За словами Резнікова, успіх контрнаступу матиме "велике значення для продовження легкості підтримки з боку союзників, оскільки всі хочуть інвестувати в успіх", проте партнери мають намір стояти з Україною до перемоги.

"Мої партнери, міністри на всіх зустрічах, на "Рамштайні" завжди кажуть одну й ту саму річ: "Ми з вами до кінця, скільки б це не зайняло часу. І кінцем ми бачимо вашу перемогу", - наголосив міністр оборони.


Повний текст інтерв'ю з міністром оборони Олексієм Резніковим буде розміщено на сайті агентства "Інтерфакс-Україна".

Теги: #зброя #партнери #резніков

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