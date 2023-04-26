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19:41 26.04.2023

Шмигаль обговорив із керівництвом парламенту Італії питання повоєнної відбудови України та визнання Голодомору геноцидом

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Шмигаль обговорив із керівництвом парламенту Італії питання повоєнної відбудови України та визнання Голодомору геноцидом

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустрічі з керівництвом італійського парламенту і за їх підсумками повідомив про "беззастережну підтримку" України обома палатами.

"У розмові з головою Сенату Іняціо Ла Русса обговорили визнання Голодомору геноцидом українського народу. Відповідний законопроєкт вже готується. Наші італійські партнери свідомі того, що Голодомор - один із найстрашніших злочинів, який не має повторитися", - написав Шмигаль у телеграмі у середу.

За його словами, з головою Палати депутатів Італії Лоренцо Фонтаною він обговорив питання економічного та швидкого відновлення Української держави. "Отримав запевнення в підтримці палатою вступу України в ЄС, формули миру президента України та визнання Голодомору геноцидом", - додав глава українського уряду.

Шмигаль подякував парламенту Італії за ухвалення рішень, спрямованих на підтримку України в боротьбі за свободу та демократію.

 

Теги: #парламент #голодомор #італія #відновлення

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