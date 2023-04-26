Спалах увечері 19 квітня в Києві міг бути яскравим болідом

Міжнародна метеорна організація вважає, що яскравий спалах у небі над Києвом увечері 19 квітня, міг бути яскравим болідом.

"Як повідомляють світові ЗМІ, увечері 19 квітня 2023 року жителі столиці України Києва, яка періодично зазнає обстрілу російських ракет, були налякані яскравим спалахом у небі. Хоча це було не одразу зрозуміло, цього разу спалах був суто природним явищем, а саме дуже яскравим болідом. Частину боліда, що розпочався о 18:57:20 (о 21.57.20 за Києвом) і тривав 5 секунд, було зафіксовано з великої відстані найсхіднішими камерами European Fireball Network (EN)", - ідеться в повідомленні, опублікованому на сайті в середу.

EN є проєктом Астрономічного інституту Чеської академії наук, реалізується в Словаччині у співпраці з Астрономічним інститутом Словацької академії наук.

Міжнародна метеорна організація повідомляє про те, що є кілька відеозаписів боліда в Києві.

"Найкращий знімок було отримано біля торгового центру River Mall, на ньому видно середню і кінцеву частину боліда (...) Нарешті, початок боліда було зафіксовано камерою, розташованою в початковій школі Бардоша Лайоша у Фехердьярматі, Угорщина (...)", - ідеться в повідомленні.

Організація зазначає, що "вперше болід спостерігався на висоті 98 км над Великою Димеркою. Потім він пройшов прямо над Києвом на висоті близько 80 км і продовжив рух на південний захід зі швидкістю 29 км/с. Великий спалах стався на висоті 38 км, коли абсолютна зоряна величина боліда сягнула -18 або трохи більше, що означало, що болід належав до категорії суперболідів (боліди яскравіше за зоряну величину - 17)".

"Метеороїд із розрахунковою початковою масою 200-300 кг (діаметром близько півметра) розірвався на висоті 38 км на безліч осколків і пил. Гальмування боліда після спалаху свідчить про те, що найбільші осколки мали масу менше 1 кг. Проте ще один такий самий яскравий спалах стався на висоті 32,5 км, а потім послідували більш дрібні спалахи на висотах 31, 30 і 29,5 км. Востаннє болід було видно на відео на висоті 28 км, коли його швидкість становила близько 10 км/с", - ідеться в повідомленні.

Міжнародна метеорна організація зазначає, що початкова велика швидкість не сприяла виживанню метеора.

Болід - великий вогненно-яскравий метеор, досить рідкісне явище, що має вигляд вогняної кулі, яка рухається в небі. Явище спричиняється потраплянням у щільні шари атмосфери великих твердих частинок, які називаються метеорними тілами.