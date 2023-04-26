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18:59 26.04.2023

Запеклі бої за Бахмут і Мар'їнку тривають, за добу на сході України відбито 43 атаки окупантів - Генштаб ЗСУ

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Запеклі бої за Бахмут і Мар'їнку тривають, за добу на сході України відбито 43 атаки окупантів - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках на сході України.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці станом на 18:00 середи, протягом доби на цих напрямках було відбито 43 атаки противника. Найзапекліші бої тривають за Бахмут і Мар'їнку Донецької області.

"На бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. До того ж протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Оріхово-Василівка та Іванівське… На авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Авдіївки, Сєверного та Первомайського Донецької області, успіху не мав... На мар’їнському напрямку протягом доби нашими захисниками були відбиті численні атаки противника в районі Мар’їнки", - йдеться у зведенні.

На лиманському та шахтарському напрямках, за даними Генштабу, протягом доби окупанти наступальних дій не проводили. На запорізькому та херсонському напрямках продовжують оборонятися.

"На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей", - повідомляють у зведенні.

 

Теги: #бої #марїнка #бахмут

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