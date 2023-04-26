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16:55 26.04.2023

Китай направляє спецпредставника в Україну - ЗМІ

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Китай направляє спецпредставника в Україну - ЗМІ

Китай направить спеціального представника у справах Євразії з візитом в Україну, повідомило офіційне інформаційне агентство "Сіньхуа" в середу.

"Китай направить спецпредставника уряду у справах Євразії з візитом в Україну та інші країни для поглибленого спілкування з усіма сторонами з питання політичного врегулювання української кризи", - пише агентство з посиланням на телефонну розмову голови КНР Сі Цзіньпіна з президентом України Володимиром Зеленським.

Як повідомляється, Сі Цзіньпін зазначив, що складна еволюція "української кризи" має серйозний вплив на міжнародну ситуацію. За його словами, передає агентство, Китай наполегливо домагатиметься миру і сприятиме переговорам, а також докладатиме власних зусиль для припинення бойових дій і припинення вогню та якнайшвидшого відновлення миру. Китайська сторона направить спецпредставника китайського уряду у справах Євразії з візитом також в інші країни для поглибленого спілкування з усіма сторонами з питань політичного врегулювання "української кризи".

"У другій половині дня 26 квітня 2023 року голова Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським за ініціативою української сторони. Сторони обмінялися думками щодо китайсько-українських відносин та української кризи", - йдеться в повідомленні МЗС КНР.

Як повідомляє пресслужба МЗС, Сі Цзіньпін зазначив, що китайсько-українські відносини пройшли через 31 рік розвитку й досягли рівня стратегічного партнерства, що сприяло відповідному розвитку двох країн.

Він також відзначив "акцент президента Володимира Зеленського на розвитку китайсько-українських відносин і співпраці з Китаєм" і подякував Україні за велику допомогу в евакуації китайських громадян минулого року.

"Взаємна повага до суверенітету і територіальної цілісності є політичною основою китайсько-українських відносин. Обидві сторони повинні зосередитися на майбутньому, наполегливо розглядати та планувати двосторонні відносини в довгостроковій перспективі, продовжувати традицію взаємної поваги та щирості між двома сторонами та сприяти розвитку китайсько-українського стратегічного партнерства", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що "готовність Китаю розвивати китайсько-українські відносини послідовна та зрозуміла".

Китайська сторона заявила, що незалежно від того, як зміниться міжнародна ситуація, Китай готовий працювати з Україною для просування взаємовигідного співробітництва між двома країнами.

"Сі Цзіньпін зазначив, що складна еволюція української кризи серйозно вплинула на міжнародну ситуацію. В питанні української кризи Китай завжди стояв на боці миру, і його основна позиція полягає у сприянні миру та переговорам", - повідомили в МЗС.

У відомстві нагадали про їхній "мирний план", а також додали, що Китай не є "ні творцем, ні стороною, залученою в українську кризу".

"Як постійний член Ради Безпеки ООН і відповідальна велика країна ми не спостерігатимемо за вогнем з іншого боку, не підливатимемо масла у вогонь, не кажучи вже про те, щоб скористатися можливістю поживитися", - заявили в Китаї.

Наголошується, що "діалог і переговори - єдиний можливий вихід", у ядерній війні немає переможців, і "під час вирішення ядерної проблеми всі зацікавлені сторони повинні зберігати спокій і стриманість".

"Є надія, що всі сторони глибоко замисляться про українську кризу і спільними зусиллями шукатимуть шлях до довгострокового миру та стабільності в Європі за допомогою діалогу. Китай наполягатиме на встановленні миру і сприянні переговорам, а також докладе власних зусиль, щоб якомога швидше зупинити війну, припинити вогонь і відновити мир", - заявили в Китаї.

Крім того, китайська сторона направить спеціального представника уряду КНР у євразійських справах до України та інших країн для проведення поглибленої комунікації з усіма сторонами "щодо політичного врегулювання української кризи".

Китай надав Україні кілька партій гуманітарної допомоги й готовий продовжувати надавати допомогу в межах своїх можливостей.

Зі свого боку Зеленський представив свої погляди на нинішню кризу в Україні, подякував Китаю за гуманітарну допомогу Україні та привітав важливу роль Китаю у відновленні миру дипломатичним шляхом.

Теги: #китай #україна #спецпредставник

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