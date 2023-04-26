В Україні заочно судитимуть власника прокремлівського видання, який переховується в Криму

За матеріалами Служби безпеки України судитимуть власника прокремлівського видання "Політнавігатор", яке є одним із головних "рупорів" РФ в українському Криму, повідомляє СБУ.

"Служба безпеки зібрала доказову базу на власника й головного редактора підсанкційного інтернет-видання "Політнавігатор" Сергія Степанова, який переховується в тимчасово окупованому Криму", - йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в середу.

За інформацією СБУ, фігуранту було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і ч. 1 ст. 111 (державна зрада).

За матеріалами слідства, перебуваючи на території українського півострова, у квітні 2014 року зловмисник створив пропагандистське інтернет-видання на користь країни-агресора.

"Власний медійний ресурс Степанов використовував для поширення кремлівських наративів та дискредитації України на міжнародній арені. До злочинної діяльності він залучив своїх "однодумців", які потім займалися підготовкою антиукраїнських матеріалів", - наголошується в повідомленні.

У СБУ уточнюють, що для маскування злочинної діяльності псевдожурналісти діяли як позаштатні кореспонденти під вигаданими іменами та позиціонували себе експертами.

"У своїх публікаціях вони виправдовували російську збройну агресію та захоплення частини території на сході та півдні України. Перед написанням пропагандистських текстів автори отримували від Степанова покрокові інструкції з підготовки матеріалів. За поширення деструктивного контенту вони одержували від окупантів гонорари. Гроші їм надходили через російські електронні платіжні системи", - інформують у СБУ.

У спецслужбі нагадують, що у квітні та липні минулого року співробітники Служби безпеки затримали двох фейкових експертів у Києві та Вінниці, наразі вони перебувають під вартою.

Ініційована СБУ судово-лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності Степанова та його спільників.

Наразі тривають заходи щодо притягнення його до відповідальності за злочини проти державної безпеки України. Матеріали передано до суду.

Розслідування проводили співробітники СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/8101