Маляр: РФ намагається змінити етнічний склад тимчасово окупованої території України за рахунок переселенців із російської глибинки

Російська окупаційна влада веде активну політику знищення української національної ідентичності шляхом заселення тимчасово окупованих територій вихідцями з російської глибинки, заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

"Країна-агресор намагається вплинути на зміну етнічного складу населення тимчасово окупованої території України. Найбільш активно заходи проводяться в Луганській області. З цією метою уряд РФ ініціював масштабне переселення з віддалених регіонів Росії значної кількості осіб різних національностей, переважно з малозабезпечених верств населення", - написала вона в телеграм-каналі в середу.

За даними українського оборонного відомства, переселенцям із Росії на тимчасово окупованій території України "всіляко сприяють місцеві російські окупаційні адміністрації, які забезпечують негайне розміщення сімей прибулих, працевлаштування, надання доступних (пільгових) кредитів на придбання житла, розвиток бізнесу тощо".

Водночас, як зазначає Маляр, місцевих мешканців, особливо тих, яких підозрюють у проукраїнській позиції, "російські окупанти, під різними приводами, продовжують депортувати до РФ".

У такий спосіб, резюмує заступник міністра оборони, "противник прагне знищити українську державність та національну самоідентичність суспільства на тимчасово окупованих українських територіях".