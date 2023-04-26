Кремль продовжує уникати відверто репресивних заходів, імовірно, з побоювань за стабільність путінського режиму - ISW

Російська влада продовжує уникати застосування непопулярних і відверто репресивних заходів, імовірно, побоюючись, що вони можуть підірвати стабільність путінського режиму, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у звіті за 25 квітня.

Зокрема, російський уряд відкликав із Державної думи РФ законопроєкт, що передбачає підвищення податків із 13% до 30% для росіян, які втекли з країни. Крім того, незважаючи на заклики з боку ультранаціоналістів, Кремль, як і раніше, не наважується запроваджувати такі заходи, як націоналізація майна громадян, які залишили країну. Також джерела повідомляють, що адміністрація президента Росії не підтримує повернення смертної кари в Росії - ще одне питання, яке нещодавно знову виникло в дискусіях щодо російської політики.

"Кремль міг би використовувати загрозу смертної кари, щоб залякати росіян і змусити їх підтримати військові дії (або продовжувати пасивно чинити опір їм), але Путін, імовірно, як і раніше, не наважується зруйнувати свій імідж дипломатичного і терпимого царя", - зазначають аналітики.

На тлі цього 25 квітня російські правозахисні організації "ОВД-Инфо", "Мемориал" і "Русь сидящая" оскаржили закон про цензуру щодо дискредитації російських військових. "ОВД-Инфо" повідомило, що його юристи подали 10 із 20 запланованих скарг на закон до Конституційного суду РФ, сподіваючись, що суд визнає закон неконституційним. Скарги стосувалися окремих випадків імовірної дискредитації, зокрема одного випадку, коли влада оштрафувала чоловіка на 50 тис. рублів за те, що він тримав плакат із закликом до миру. Крайня група із щонайменше 20 провідних російських блогерів, переважно меншого розміру, посилила заклик до російського уряду скасувати закони про цензуру 11 квітня після судового переслідування російського медика за те, що він говорив правду про поле бою.

"ОВД-Инфо" та інші правозахисні організації, найімовірніше, буде притягнуто до кримінальної відповідальності за російськими законами про цензуру. Російський уряд навряд чи скасує ці закони без вказівки Кремля", - вважають аналітики.

Водночас російські ультранаціоналісти продовжують виступати за вжиття Кремлем сталінських репресивних заходів. Депутат Державної думи РФ Андрій Гурульов, російський ультранаціоналістичний діяч у правлячій партії "Единая Россия", заявив, що Росія має знову ввести поняття "ворог народу". Колишній російський офіцер Ігор Гіркін і власник ПВК Вагнера Євген Пригожин часто повторюють аналогічні заклики до судового переслідування російських чиновників, які сподіваються покласти край війні шляхом переговорів із Заходом.

Водночас високопоставлені офіційні особи США і ЄС вважають, що президент Росії Володимир Путін, як і раніше, не захоче вести переговорів у відповідь на успішний контрнаступ України. New York Times повідомила 24 квітня, що високопоставлений європейський чиновник заявив, що шанси Путіна "відступити" у відповідь на успішний український контрнаступ "менші за нуль". Чиновник заявив, що Путін, найімовірніше, мобілізує більше солдатів для бойових дій в Україні. Помічник міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Селеста Волландер заявила, що "є дуже мало свідчень" того, що Путін змінить свою стратегічну ціль щодо підпорядкування України "в політичному, якщо не у військовому плані". 25 квітня офіційний представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив "Голосу Америки", що США збільшують допомогу Україні в гарантуванні безпеки, оскільки очікують, що Росія спробує перейти в наступ, коли погода покращиться.

Що стосується перебігу бойових дій, російські джерела стверджували, що російські війська провели обмежені наземні атаки на лінії Сватове-Кремінна. Російські війська продовжували завдавати ударів по Бахмуту і його околицях, а також уздовж лінії фронту Авдіївка-Донецьк.

Російські блогери продовжували категорично заперечувати, що українські сили зайняли міцні позиції на східному березі Херсонської області. Водночас 25 квітня український військовий представник заявив, що українські сили досягають "вражаючих результатів" у контрбатарейних боях проти російських військ на окупованому Росією східному березі Дніпра. Також український Центр національного спротиву повідомив, що українські партизани підірвали російський блокпост поблизу Олешків.