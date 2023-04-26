Росіяни за ніч завдали 67 ударів по Запорізькій області, зафіксовано 37 нових руйнувань, люди не постраждали

Російські окупаційні війська за минулу ніч завдали 67 ударів по Запорізькій області, люди не постраждали, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

"Ворог здійснив 67 ударів по 19 мирних громадах: 53 артобстріли, 6 атак із РСЗВ, 7 із застосуванням БПЛА та 1 авіаудар. На щастя, люди цілі", - написав він у телеграм-каналі в середу вранці.

За даними Запорізької ОВА, зафіксовано 37 нових руйнувань.