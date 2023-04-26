Події

09:17 26.04.2023

Росіяни за ніч завдали 67 ударів по Запорізькій області, зафіксовано 37 нових руйнувань, люди не постраждали

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Російські окупаційні війська за минулу ніч завдали 67 ударів по Запорізькій області, люди не постраждали, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

"Ворог здійснив 67 ударів по 19 мирних громадах: 53 артобстріли, 6 атак із РСЗВ, 7 із застосуванням БПЛА та 1 авіаудар. На щастя, люди цілі", - написав він у телеграм-каналі в середу вранці.

За даними Запорізької ОВА, зафіксовано 37 нових руйнувань.

 

Теги: #обстріли #запорізька_область

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