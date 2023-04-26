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08:53 26.04.2023

Відомості секретних документів Пентагону не вплинуть на відносини Південної Кореї та США

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Відомості секретних документів Пентагону не вплинуть на відносини Південної Кореї та США

Нещодавній витік секретних документів Пентагону, які свідчать, що США збирали розвіддані про свого союзника Південну Корею, не вплине на відносини між двома країнами, заявив президент Республіки Корея Юн Сок Йоль.

"Я вважаю, що це не є причиною для того, щоб похитнути непорушну довіру, яку підтримує альянс США і Південної Кореї, тому що він заснований на спільних цінностях, таких як свобода", - заявив Юн Сок Йоль в інтерв'ю телеканалу NBC News.

"Коли у тебе є така довіра, тебе не похитнути", - додав він.

Говорячи про відносини з КНДР, президент Південної Кореї зазначив, що "нереалістично" очікувати укладення угоди про денуклеаризацію з Пхеньяном найближчим часом.

"Важливим є те, що ми повинні зробити так, щоб Північна Корея ніколи не наважилася вдатися до своєї ядерної зброї", - сказав південнокорейський лідер.

Тим часом, торкаючись ситуації щодо постачання летальної зброї Україні, Юн Сок Йоль не став заперечувати такої можливості.

"Ми уважно відстежуємо і розглядаємо ситуацію", - повідомив президент Південної Кореї.

При цьому він додав, що Білий дім не чинить на нього тиску з метою збільшення допомоги Києву.

Юн Сок Йоль перебуває у США з державним візитом з 24 до 29 квітня.

26 квітня в Білому домі відбудеться саміт Юн Сок Йоля і президента США Джо Байдена.

 

 

Теги: #сша #відносини #південна_корея

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