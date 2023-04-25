Війна в Україні забрала життя щонайменше 8574 цивільних, 14 411 поранено – ООН

Втрати серед цивільних осіб з 24 лютого 2022 року, після початку Росією повномасштабної війни проти України, до 23 квітня 2023 року становили 23 015 осіб (на 17 квітня – 22 904), зокрема 8574 загиблих (8534), повідомило управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) у вівторок.

"УВКПЛ ООН вважає, що реальна кількість випадків загибелі або поранення цивільних осіб значно вища, оскільки багато повідомлень із місць, де такі випадки відбулися надалі вимагають додаткового підтвердження, тоді як отримання інформації з деяких місць, де тривають бойові дії, затримується", – наголошується у документі щодо даних ООН.

Це стосується, наприклад, таких населених пунктів як Маріуполь (Донецька обл.), Лисичанськ, Попасна та Сєвєродонецьк (Луганська обл.), де, за повідомленнями, зафіксовано численні випадки загибелі або поранення цивільних осіб.

За підтвердженими даними ООН, загинули 3859 осіб, 2287 жінок, 267 хлопчиків та 208 дівчаток, тоді як стать 31 дитини та 1922 дорослих наразі не вдалося встановити.

Серед 14 411 поранених 428 хлопчиків та 298 дівчаток, а також 273 дитини, стать яких наразі не вдалося встановити.

Порівняно з даними на 17 квітня загинуло двоє дітей та ще п'ятеро було поранено.

Якщо раніше зведення УВКПЛ ООН про кількість втрат виходило щодня, а потім лише у робочі дні, то з липня воно стало щотижневим. У цьому зведенні, як і в попередньому, наведено дані за місяцями.

Згідно з ними, кількість загиблих за 23 дні квітня становила 104 порівняно зі 180 за березень, 141 за лютий, 198 у січні, 206 у грудні та 185 у листопаді.

Найбільш смертоносним місяцем, як зазначає ООН, для цивільних осіб залишається березень – щонайменше 4069 загиблих. У квітні, згідно з публікацією УВКПЛ, кількість смертей цивільних через війну знизилася до 780, у травні – до 524, у червні – до 423 та у липні – до 378. У перші п'ять днів війни з 24-го до 28 лютого загинуло 358 людей, у серпні – 334, у вересні – 389 та у жовтні – 305.

Кількість поранених за квітень сягнула 301 порівняно з 593 у березні, 458 у лютому, 539 у січні, 617 у грудні та 541 у листопаді. У жовтні кількість поранених скоротилася до 795 із 976 у вересні, коли воно виявилося вищим за показник серпня – 917. До цього щомісяця кількість поранених перевищувала тисячу: липень – 1126, червень – 1104, травень – 1138, квітень – 1829, 2010-1889. п'ять перших днів війни у лютому минулого року було поранено 465 людей.

Згідно зі зведенням, у квітні цього року від зброї вибухової дії з великою зоною ураження загинула 101 особа і ще 268 було поранено, тоді як від мін та вибухонебезпечних пережитків війни померли троє і було поранено 33 особи (9% від загальних втрат).

На контрольовані урядом території, за даними ООН, у квітні припало 84% жертв.

У зведенні традиційно зазначено, що зростання показників до попереднього зведення не слід зараховувати лише на випадки після 17 квітня, оскільки протягом цього періоду Управління верифікувало кілька випадків за попередні дні.