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13:50 25.04.2023

НАТО має ухвалити рішення, яке або визначить графік вступу України на саміті у Вільнюсі, або зобов'яже представити його до кінця 2023 року - Кулеба

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НАТО має ухвалити рішення, яке або визначить графік вступу України на саміті у Вільнюсі, або зобов'яже представити його до кінця 2023 року - Кулеба

НАТО має ухвалити політичне рішення, яке або визначить графік вступу України безпосередньо на майбутньому саміті Альянсу у Вільнюсі, або зобов'яже представити його до кінця 2023 року, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"На майбутньому саміті Альянсу у Вільнюсі держави - члени НАТО мають надіслати Росії чіткий письмовий сигнал про те, що гру завершено: Україна є частиною Заходу, вона на порозі Альянсу і незабаром увійде в його двері. Щоб уникнути непорозумінь, ідеться не про негайне членство, а про те, щоб союзники НАТО зробили історичний крок для прийняття України до Альянсу", - ідеться у статті міністра для видання Foreign Affairs.

Він наголосив, що немає потреби в Плані дій щодо членства, що встановлює показники, які країна повинна виконати до вступу, зазначивши, що Фінляндія і Швеція продемонстрували, що в подібних програмах немає необхідності, і Україна більш ніж відповідає критеріям приєднання.

"Настав час внести ясність замість одного лише підтвердження відданості політиці відкритих дверей, що дозволяє Путіну користуватися невизначеністю. НАТО має уникнути спокуси висунути Україні додаткові вимоги, які продовжать відкладати її членство", - закликав глава МЗС.

Міністр зазначив, що вступ - це процес, і досягнення кінцевої мети повноправного членства України в Альянсі залежатиме, зокрема, від безпекової ситуації, але цей процес має розпочатися негайно.

Також важливо, щоб члени НАТО вирішили, які саме безпекові гарантії вони хочуть запропонувати Україні зараз, до вступу, і які з цих гарантій і далі діятимуть після того, як Україна стане членом НАТО (окрім тих, що закріплені в Північноатлантичному договорі).

"Якщо НАТО не зважиться на дії у Вільнюсі, продовжить нести ганьбу Бухареста. Час діяти", - заявив Кулеба.

За словами глави відомства, за 15 років, що минули від саміту НАТО в Бухаресті, "ми чули багато аргументів, чому Україна не може вступити до НАТО".

"Станом на 2022 рік, коли Росія почала своє жахливе повномасштабне вторгнення, НАТО все ще не давало реальних перспектив вступу України. Нині, коли я пишу ці рядки, у Києві лунає сирена повітряної тривоги, а Росія продовжує багатомісячні спроби штурму Бахмута і готується відбивати серію контрнаступів України. Тому для кожного, хто стверджує, що вступ України до НАТО спровокує Росію, у мене просте запитання: ви серйозно?", - йдеться у статті міністра.

Він також назвав абсурдним, що деякі противники членства України продовжують висувати аргумент про спільний кордон навіть після більш ніж року повномасштабної війни.

"Реакцією Росії на розширення НАТО, внаслідок якого держава-член опинилася безпосередньо на її кордоні, стала не критика Фінляндії, а применшення важливості її вступу загалом", - додав глава МЗС.

"Я в жодному разі не піддаю сумніву поточну підтримку НАТО. Союзники надали Україні чимало життєво важливої допомоги з початку повномасштабного вторгнення Росії, і ми вдячні за неї. Але я піддаю сумніву стратегію НАТО щодо України та довгострокової безпеки євроатлантичного простору. Страх настільки довго затьмарював розсудливість Альянсу, змусивши його втілювати надмірно обережну стратегію, що призвела до тяжких наслідків для тисяч українців, викрадених, зґвалтованих, закатованих, депортованих чи вбитих", - наголосив він.

Крім того, як зазначив Кулеба, хибна стратегія НАТО дала змогу Росії підривати безпеку Заходу кібератаками, шпигунством і політичним втручанням.

"Не нинішні лідери країн НАТО ухвалювали помилкові рішення, які призвели до таких наслідків, але саме вони можуть зробити крок до розширення Альянсу, захистивши у такий спосіб євроатлантичну спільноту. Якщо залишити Україну вразливою, це призведе лише до подальшої нестабільності та агресії", - заявив глава МЗС України.

Джерело: https://www.foreignaffairs.com/ukraine/why-nato-must-admit-ukraine

Теги: #нато #кулеба

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