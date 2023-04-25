За добу в Бахмуті знищено 175 окупантів, п'ять безпілотників і чотири склади боєприпасів - Череватий

У м. Бахмуті Донецької області триває позиційна війна, ситуація час від часу змінюється, проте окупанти, як і раніше, зазнають великих втрат, повідомив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий.

"Ми максимально робимо все, щоб завдати поразки ворогу... Для ворога концентрація основних зусиль саме на Бахмуті. По суті, він більше ніде не веде в нашій операційній зоні відповідальності таких потужних бойових дій. Зокрема за цю добу він 23 рази атакував наші позиції, 280 разів завдав ударів різними типами артилерії, 4 авіанальоти здійснив. Тільки в районі Бахмута 85 обстрілів було і 20 бойових зіткнень", - сказав Череватий в ефірі національного телемарафону у вівторок.

"175 окупантів було знищено в цих боях, 213 дістали поранення, підбито ворожий танк Т-272, 4 бойові машини піхоти, 3 гармати "Мста-Б", 5 безпілотних літальних комплексів, 1 станцію радіоелектронної боротьби та 4 польові склади з боєприпасами", - повідомив речник Східного угруповання ЗСУ.

Череватий зазначив, що не має права розголошувати точного співвідношення кількості ліквідованих окупантів до втрат у лавах українських захисників, але, за його словами, воно багаторазове.

"Уже в десятках тисяч іде кількість (загиблих окупантів – ІФ-У) за весь період оборони Бахмута і, думаю, точніше з часом аналітики наші виведуть цю цифру. І те, що злочинне угруповання "Вагнера" вже нездатне самостійно виконувати там бойові задачі, як воно хотіло цього раніше, фактично монополізувавши цей напрямок, все більше використовується як повітряно-десантні підрозділи військ окупанта, сили спеціальних призначень. Тому ми розуміємо: втрати у ворога дуже суттєві. І я думаю, що саме для "Вагнера" це фінальний рубіж", - розповів він.

Водночас, за словами спікера Східного угруповання ЗСУ, бойовики приватної військової компанії "Вагнера" "все ще є більшістю атакувальних здібностей ворога".

Череватий також повідомив, що окупанти постійно намагаються встановити вогневий контроль над шляхами постачання Бахмута, однак силам оборони вдається утримувати декілька таких шляхів.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=WY8sDvZdWEA