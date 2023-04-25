Події

10:16 25.04.2023

Країна-терорист робить усе, щоб знищити нас повністю - Зеленський про обстріл краєзнавчого музею в Куп'янську

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Країна-терорист робить усе, щоб знищити нас повністю - Зеленський про обстріл краєзнавчого музею в Куп'янську

Країна-терорист робить усе, щоб знищити нас повністю: нашу історію, нашу культуру, наших людей абсолютно варварськими методами вбиваючи українців, написав президент України Володимир Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

Він також розмістив фото зруйнованого внаслідок обстрілу краєзнавчого музею в Куп'янську (Харківська область).

"Куп'янськ, центр міста, краєзнавчий музей... Маємо й будемо відповідати! Наразі відомо про загиблу працівницю музею та десятьох поранених. Під завалами є ще люди. Ліквідація наслідків обстрілу триває. Залучені всі необхідні служби. Вічна пам'ять загиблій і співчуття рідним. А відповідальність усіх винних у цих воєнних злочинах точно буде, і буде безжальною", - написав також він.

Теги: #музей #купянськ #зеленський

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