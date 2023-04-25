ГУР евакуювало 87 громадян України із зони збройного конфлікту в Судані

Головне управління розвідки Міністерства оборони України провело успішну рятувальну операцію з евакуації мирних громадян зі столиці Судану міста Хартума.

"За умов безперервних боїв, недотримання режиму "тиші", відсутності їжі, води і техніки із зони збройного конфлікту евакуйовано 87 громадян України, здебільшого авіаційних фахівці - пілотів, техніків та членів їхніх родин", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Крім українців, фахівці ГУР евакуювали також громадян Грузії та Перу.

Загалом було врятовано 138 громадян. Серед них 35 жінок і 12 дітей.

Операцію проводили в координації з Офісом президента України та Міністерством закордонних справ.

Наразі всі евакуйовані перебувають у безпеці на території Єгипту. Їм надано необхідну медичну допомогу, харчування та воду. Громадяни України забезпечені візовою та документарною підтримкою й очікують якнайшвидшого повернення на батьківщину.