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09:46 25.04.2023

ЗСУ домоглися незначних успіхів на південь від Кремінної - ISW

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ЗСУ домоглися незначних успіхів на південь від Кремінної - ISW

Збройні сили України домоглися незначних успіхів на південь від м. Кремінна станом на 24 квітня і продовжують завдавати ударів по російських вузлах тилового забезпечення в тилових районах Луганської області, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у звіті за 24 квітня.

Зі свого боку російські війська, за даними аналітиків, продовжували наземні атаки в Бахмуті Донецької області та його околицях, а також уздовж лінії фронту Авдіївка-Донецьк.

"Деякі російські джерела спростували твердження інших російських блогерів про те, що українські сили зайняли міцні позиції в східній (лівобережній) частині Херсонської області", - йдеться в повідомленні.

Також ISW із посиланням на газету Wall Street Journal повідомляє, що РФ поповнює запаси боєприпасів в Ірані. "WSJ із посиланням на неназваних близькосхідних чиновників заявив, що за останні шість місяців вантажні судна перевезли понад 300 тис. артилерійських снарядів і мільйон боєприпасів з Ірану до Росії Каспійським морем... Останній відомий вантаж відправлено з Ірану до Астрахані на початку березня, він перевозив 1000 контейнерів із 2000 артилерійських снарядів. WSJ зазначає, що Міністерство оборони Ірану має контракт із російською державною акціонерною компанією "Рособронекспорт" на продаж 74 тис. артилерійських снарядів за ціною $1,7 млн", - повідомляють аналітики.

Водночас із посиланням на неназване російське джерело ISW повідомляє, що підтвердження прибуття цих боєприпасів на фронт наразі немає, незважаючи на тривале російсько-іранське оборонне співробітництво.

"Кремль продовжує зусилля з криптомобілізації, ймовірно, намагаючись уникнути другої хвилі офіційної мобілізації", - йдеться у зведенні.

 

Теги: #війна #зсу #isw

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