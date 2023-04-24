Події

21:33 24.04.2023

Шмигаль висловив сподівання на зміцнення партнерства України та Естонії

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Шмигаль висловив сподівання на зміцнення партнерства України та Естонії

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль висловив надію на зміцнення партнерства України та Естонії.

"Впевнений, наше партнерство лише міцнішатиме", - зазначив Шмигаль за підсумками зустрічі з прем'єр-міністеркою Естонії Каєю Каллас.

Український прем'єр наголосив, що обидві країни об'єднує не тільки двосторонні відносини, а й дружба і партнерство, засновані на спільних цінностях і взаємоповазі.

Він наголосив, що Естонія однією з перших надала оборонну підтримку Україні і загалом загальна військова допомога перевищила 1% ВВП.

За його словами, Естонія також першою почала втілювати практичні проєкти відновлення в Житомирській області.

Крім того, сторони обговорили інтеграцію України в ЄС і НАТО.

"Дуже вдячні за відстоювання рішень у ЄС на підтримку України, зокрема закупівлю боєприпасів", - зазначив Шмигаль.

Він також зазначив, що привітав естонську колегу з призначенням нового уряду.

 

 

 

Теги: #зустріч #премєри #естонія

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