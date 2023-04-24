Наразі для втамування "снарядного голоду" недостатньо боєприпасів, які "Укроборонпром" може виготовляти спільно з однією з країн-членів НАТО

Речниця держконцерну (ДК) "Укроборонпром" Наталя Сад заявила, що обсягів боєприпасів, які Укроборонпром може виготовляти разом із однією з країн-членів НАТО, наразі недостатньо, щоб армія перестала відчувати т.зв. "снарядний голод".

"Тих обсягів, які ми можемо виготовляти спільно з однією з країн-членів НАТО на її потужностях, недостатньо, щоб на сьогодні наше військо перестало відчувати так званий голод. Однак, ми над цим працюємо. Обсяги зростають, але цього ще не достатньо", - сказала речниця "Укроборонпрому" в ефірі національного телемарафону в понеділок увечері.

При цьому вона зазначила, що з початку повномасштабного вторгнення почалося виготовлення боєприпасів, яких не виготовляли раніше.

"(...) За часів повномасштабного вторгнення ми розгорнули сильне виробництво практично всієї лінійки боєприпасів. Йдеться, переважно, про радянські "Калібри", оскільки вся наша артилерія, танки - це в основному те, що залишилося у спадок від держави, якої вже не існує (СРСР-ІФ-У). Однак, уся ця техніка потребує пострілів і снарядів", - сказала Сад.

Речниця додала, що Укроборонпром та інші виробники розгорнули виробництво мін, калібрів 82 мм та 120 мм, артилерійських снарядів 122 та 152 мм і танкових снарядів 125 мм.