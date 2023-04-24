Події

11:58 24.04.2023

У низці областей України найближчими днями пройдуть короткочасні дощі

1 хв читати
У низці областей України найближчими днями пройдуть короткочасні дощі

Короткочасні дощі очікуються в західних і східних областях України у вівторок, 25 квітня, вдень місцями грози, на решті території без опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла; вдень 15-20°, на заході та сході країни 9-14°.

На високогір'ї Карпат помірний дощ; температура вночі та вдень 1-6° тепла.

У Києві 25 квітня без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8°; вдень 17-19°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві за весь час метеорологічних спостережень 25 квітня найвища температура вдень була +27,5°С у 1943 р., найнижча вночі -1,5°С у 1988 р.

У середу, 26 квітня, вночі в західних, Житомирській, Вінницькій, удень у більшості північних, центральних та Одеській областях пройдуть помірні дощі, на решті території вночі без опадів, удень невеликі короткочасні дощі.

Температура вночі 5-10° (на заході 3-8° тепла), вдень 13-18°, у східних і південних областях до 21°, у західних, Житомирській, Вінницькій областях 6-11°.

На високогір'ї Карпат дощ із мокрим снігом; температура вночі та вдень 1-6° тепла, вночі 27 квітня 0-5° морозу.

Вітер південний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

У Києві вночі без опадів, удень дощ. Температура вночі 8-10°, вдень 15-17°. Вітер південний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Теги: #погода #прогноз

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:47 23.04.2023
У понеділок в Україні збережеться тепла погода, короткочасні дощі пройдуть на Лівобережжі, у Криму та Карпатському регіоні

У понеділок в Україні збережеться тепла погода, короткочасні дощі пройдуть на Лівобережжі, у Криму та Карпатському регіоні

15:03 22.04.2023
РФ усе ближче до Нюрнберга - Резніков за результатами зустрічі в Рамштайні

РФ усе ближче до Нюрнберга - Резніков за результатами зустрічі в Рамштайні

13:20 22.04.2023
Найближчими днями в Україні буде тепло, місцями пройдуть невеликі дощі

Найближчими днями в Україні буде тепло, місцями пройдуть невеликі дощі

11:27 21.04.2023
Прогноз погоди на вихідні 22–23 квітня: жодного дня без дощу

Прогноз погоди на вихідні 22–23 квітня: жодного дня без дощу

12:15 20.04.2023
Погода найближчими днями в Україні буде дощовою, після похолодання в п'ятницю очікується потепління

Погода найближчими днями в Україні буде дощовою, після похолодання в п'ятницю очікується потепління

13:12 19.04.2023
Найближчими днями в Україні очікуються короткочасні дощі, місцями грози

Найближчими днями в Україні очікуються короткочасні дощі, місцями грози

12:46 17.04.2023
У більшості областей України найближчої доби очікуються невеликі дощі

У більшості областей України найближчої доби очікуються невеликі дощі

12:32 16.04.2023
Невеликі дощі очікуються в низці областей України найближчими днями

Невеликі дощі очікуються в низці областей України найближчими днями

13:08 15.04.2023
Невеликий дощ очікується в ніч на неділю в низці областей України

Невеликий дощ очікується в ніч на неділю в низці областей України

10:46 14.04.2023
Прогноз погоди на вихідні 15–16 квітня: Великдень із дощами та грозами

Прогноз погоди на вихідні 15–16 квітня: Великдень із дощами та грозами

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Рішення щодо EUR1 млрд на закупівлю боєприпасів Україні буде схвалено найближчими днями - Боррель

ISW отримав підтвердження наявності українських позицій на лівому березі Дніпра в Херсонській області

За добу знищено 660 окупантів, 8 танків, 12 артсистем і 11 БПЛА

Кожен день тиші в тилу здобувається у жорстоких боях на передовій - Зеленський

Один дивізіон Patriot уже заступив на бойове чергування, ще кілька прямують на позиції

ОСТАННЄ

В Ірпені зносять будинок з одним із графіті Бенксі, а сам малюнок демонтують і збережуть - мер

Суддю з Ялти засуджено до 12 років позбавлення волі за держзраду

Меморандум про співпрацю бібліотек Одеси та Ліверпуля 26 квітня засвідчить король Чарльз III - ЗМІ

Український генпрокурор: Створюємо міжнародний механізм, який дасть змогу контролювати кожен цент міжнародної допомоги Україні

Рішення щодо EUR1 млрд на закупівлю боєприпасів Україні буде схвалено найближчими днями - Боррель

У Києві відзначено найбільше добове падіння рівня води в Дніпрі, але друга хвиля водопілля на початку травня реальна

Стефанчук має намір отримати підтримку парламентів країн-членів НАТО щодо перспективи вступу України до Альянсу

Міністри ЄС продовжать обговорювати санкції для РФ, одинадцятий пакет ще не готовий - Боррель

В Україні залишаються підтопленими 208 будинків - ДСНС

Зеленський: Україна не може здати Бахмут, бо це може стати трампліном для наступу ворога на Краматорськ і Слов'янськ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА