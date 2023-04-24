Зеленський: Україна не може здати Бахмут, бо це може стати трампліном для наступу ворога на Краматорськ і Слов'янськ

Україна не може здати Бахмут, тому що це розширить фронт і відкриє перед росіянами шанс захопити більше українських територій, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми не можемо відмовитися від Бахмута, тому що це (допоможе – ІФ-У) розширити фронт і дасть російським військам і "Вагнеру" шанс захопити більше наших земель", - сказав Зеленський в інтерв'ю Al Arabia.

Президент України зазначив, що якщо Росія захопить Бахмут, це може стати трампліном для наступу на два більших міста в Донецькій області на сході України: Краматорськ і Слов'янськ.

Щодо заяв деяких експертів про те, що місто не має великого стратегічного значення, Зеленський запропонував їм відвідати Бахмут, щоб вони могли зрозуміти, що може статися в разі його падіння і які загрози.

Зеленський подякував союзникам за підтримку, але зазначив, що вони також підтримують себе, допомагаючи Україні. "Правда в тому, що Росія не зупиниться на Україні, і це всім зрозуміло", - сказав він, додавши, що Україна може зупинити Росію, і допомога Україні - це невисока ціна за те, щоб не пустити Росію далі.