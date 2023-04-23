Події

10:11 23.04.2023

Противник 70 разів обстріляв Запорізьку область, є поранений - голова ОВА

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Противник 70 разів обстріляв Запорізьку область, є поранений - голова ОВА

Російські окупанти 70 разів обстріляли Запорізьку область, є поранений, повідомив глава ОВА Юрій Малашко.

"За минулу добу терористичні війська здійснили 70 артилерійських обстрілів, 4 атаки з РСЗВ і 4 із застосуванням БПЛА по мирних населених пунктах на лінії розмежування в Запорізькій області", - написав він у телеграм-каналі вранці в неділю.

За його словами, під ворожим ударом опинилися Ольгівське, Новоданилівка, Кам'янське, Гуляйпільське та ще 14 сіл і міст.

Малашко також зазначив, що окрім руйнувань цивільних об'єктів, у Степногірську 56-річний чоловік дістав поранення під час артилерійського обстрілу.

 

Теги: #обстріли #запорізька_область

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