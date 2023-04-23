Події

07:53 23.04.2023

ЗС України знищили майже 700 окупантів, три танки, один гелікоптер за добу

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ЗС України знищили майже 700 окупантів, три танки, один гелікоптер за добу

Збройні сили України за минулу добу знищили 690 окупантів, три ворожі танки, 1 гелікоптер, 5 артилерійських систем і 4 БПЛА, повідомили в Генштабі.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.04. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 186 420 (+690) осіб ліквідовано, танків - 3675 (+3) од, бойових броньованих машин - 7131 (+1) од, артилерійських систем - 2837 (+5) од, РСЗВ - 539 (+0) од, засобів ППО - 289 (+0) од, літаків - 308 (+0) од, гелікоптерів - 294 (+10) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2402 (+4), крилаті ракети - 911 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 5730 (+12) од, спеціальна техніка - 339 (+2)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

 

 

Теги: #втрати #генштаб_зсу #ворог

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