Події

19:41 22.04.2023

Україні потрібно в десять разів більше допомоги від союзників, щоб завершити російську агресію цього року

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Україні потрібно в десять разів більше допомоги від союзників, щоб завершити російську агресію цього року

Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник закликав союзників збільшити допомогу Україні, виділивши 1% ВВП на постачання зброї.

"Ми вдячні нашим союзникам за їхню військову допомогу. Але цього не достатньо. Україні потрібно в 10 разів більше, щоб закінчити російську агресію цього року. Тому ми закликаємо наших партнерів перейти всі штучні червоні лінії і виділити 1% ВВП на постачання Україні зброї", - написав він у твіттері в суботу.

 

 

 

Теги: #допомога #заклик #союзники

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