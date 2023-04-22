Україні потрібно в десять разів більше допомоги від союзників, щоб завершити російську агресію цього року

Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник закликав союзників збільшити допомогу Україні, виділивши 1% ВВП на постачання зброї.

"Ми вдячні нашим союзникам за їхню військову допомогу. Але цього не достатньо. Україні потрібно в 10 разів більше, щоб закінчити російську агресію цього року. Тому ми закликаємо наших партнерів перейти всі штучні червоні лінії і виділити 1% ВВП на постачання Україні зброї", - написав він у твіттері в суботу.