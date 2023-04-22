Шмигаль і міністр транспорту Франції обговорили в Києві проєкти відновлення України

Двостороннє співробітництво та реалізацію спільних проєктів відбудови обговорили під час зустрічі в Києві прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, уповноважений міністр з питань транспорту при Міністерстві екологічної трансформації та розвитку територій Франції Клеман Бон і спеціальний уповноважений президента Франції з питань допомоги та відновлення України П'єр Ельброн.

Як повідомила пресслужба українського уряду, Шмигаль подякував уряду, президенту і народу Франції за надану Україні допомогу. Він також висловив сподівання, що "призначення спецпредставника стане каталізатором нашої взаємодії в питаннях відновлення України, враховуючи значний пакет фінансової допомоги, передбачений Францією для її реалізації".

Прем'єр-міністр України наголосив на важливості реалізації в поточному році проєктів швидкого відновлення. За оцінкою Світового банку, на ці потреби Україні цього року необхідно 14,1 млрд доларів. Шмигаль подякував за допомогу, надану для відбудови Чернігівської області, і закликав Францію та французький бізнес долучатися до проєктів швидкого відновлення.

Глава уряду України також висловив вдячність за 2 млрд євро допомоги, про виділення яких у травні минулого року оголосив президент Франції Емманюель Макрон. За його словами, частину цієї допомоги (400 млн євро) було надано як пряму бюджетну підтримку, ще близько 100 млн євро пішли на гуманітарну допомогу, майже 100 млн євро було надано через гарантії ЄБРР для "Укрзалізниці", і 75 млн євро - для інших компаній.

Уповноважений міністр з транспорту Клеман Бон зі свого боку зазначив, що пріоритети у відновленні, окреслені урядом України, у фокусі уваги Франції. Зокрема, у Франції є конкретні проєкти у сфері логістики та транспорту. Також, за його словами, є французькі компанії, які зацікавлені в посиленні свого представництва в Україні.