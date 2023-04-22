В Україні від мін загинули 124 людини, з них шестеро дітей

В Україні від початку широкомасштабного вторгнення РФ від мін загинули 124 людини, зокрема шестеро дітей, повідомив начальник управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міноборони, керівник секретаріату Національного органу з питань протимінної діяльності Руслан Берегуля.

"На сьогодні, за нашими даними, загинули 124 українці, з них, на жаль, шестеро дітей. 286 дістали поранення, з них 33 дитини", - сказав він в ефірі національного телемарафону в суботу.

За словами Берегулі, на сьогодні потенційно "забрудненими" вважаються всі території, на яких велися або ведуться активні бойові дії, території під тимчасовою окупацією, а також території, по яких було завдано ракетних або авіаційних ударів. "На сьогодні, це приблизно 174 тис. кв. км, включно з морськими акваторіями", - зазначив він.

Начальник управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міноборони розповів, що площа деокупованих територій, на яких проводять обстеження, становить 45 тис кв км, з яких 17 тис кв км - це землі сільськогосподарського призначення.

За його словами, заходи з розмінування наразі проводяться на деокупованих територіях Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Херсонської та Миколаївської областей. Найбільше постраждали від мін на сьогодні території Харківської, Миколаївської та Херсонської областей.