Найближчими днями в Україні буде тепло, місцями пройдуть невеликі дощі

Невеликий дощ очікується в неділю, 23 квітня, у східних областях України, вдень і в південній частині, на Дніпропетровщині, в Карпатах і прикарпатських областях.

Як повідомляє Укргідрометцентр, на решті територій без суттєвих опадів.

У центральних і південних областях вночі та вранці місцями туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 13-18°, на Закарпатті, Львівщині та Одещині до 20°.

На високогір'ї Карпат вночі без опадів, вдень невеликий дощ; температура вночі близько 0°, вдень 6-11° тепла.

У Києві в неділю - без суттєвих опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 15-17°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, 23 квітня найвищу температуру в Києві було зафіксовано на позначці +29,1°С у 1950 р., найнижчу вночі на позначці -2,9°С у 1893 р.

У понеділок, 24 квітня, вночі без опадів, удень невеликі короткочасні дощі, грози; у південних та південно-східних областях вночі та вранці місцями туман.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9°, вдень 14-19° тепла; на високогір'ї Карпат вночі 1-6° тепла, вдень 6-11°.

У Києві 24 квітня вночі без опадів, удень невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 16-17°.