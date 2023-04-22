Події

11:10 22.04.2023

У РФ скасували акції "Безсмертний полк", побоюючись розкриття масштабів нещодавніх втрат у війні в Україні

1 хв читати
У РФ скасували акції "Безсмертний полк", побоюючись розкриття масштабів нещодавніх втрат у війні в Україні

Російські державні ЗМІ оголосили про скасування маршів "Безсмертний полк" у пам'ять про учасників Другої світової війни, обґрунтувавши це міркуваннями безпеки, проте російська влада, найімовірніше, занепокоєна тим, що така хода розкриє масштаб нещодавніх втрат РФ, повідомляють у британській розвідці.

"Насправді влада, найімовірніше, була занепокоєна тим, що учасники покажуть масштаб нещодавніх втрат Росії", - повідомляється у звіті оборонної розвідки, опублікованому в Твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в суботу вранці.

У повідомленні наголошується, що влада в РФ продовжує спроби об'єднати громадськість навколо міфів про 1940-ті роки. "Російська держава щосили намагається зберегти послідовність у ключовому наративі, який вона використовує для виправдання війни в Україні: вторгнення аналогічне до радянського досвіду у Другій світовій війні", - йдеться у звіті.

У розвідці також зазначають, що ватажок приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин нещодавно публічно поставив під сумнів твердження, чи справді в Україні є "нацисти", що йде всупереч з офіційною ідеологією РФ, яка виправдовує війну. 

Теги: #скасування #безсмертний_полк #британська_розвідка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:28 18.04.2023
Окупанти скоротили угруповання в Донецьку, щоб залучити ресурси на Бахмут - британська розвідка

Окупанти скоротили угруповання в Донецьку, щоб залучити ресурси на Бахмут - британська розвідка

17:03 17.04.2023
Від початку повномасштабного вторгнення в Україні на мінах підірвалися 750 мирних жителів, із них близько 100 дітей - британська розвідка

Від початку повномасштабного вторгнення в Україні на мінах підірвалися 750 мирних жителів, із них близько 100 дітей - британська розвідка

10:15 14.04.2023
Сили окупантів активізували наступ на Бахмут - британська розвідка

Сили окупантів активізували наступ на Бахмут - британська розвідка

10:02 12.04.2023
Окупанти спорудили три лінії оборони в Запорізькій області - британська розвідка

Окупанти спорудили три лінії оборони в Запорізькій області - британська розвідка

10:11 11.04.2023
Окупанти озброїли свої ПДВ термобаричними РСЗВ і можуть їх задіяти у війні проти України - британська розвідка

Окупанти озброїли свої ПДВ термобаричними РСЗВ і можуть їх задіяти у війні проти України - британська розвідка

09:33 07.04.2023
Дії окупантів у районі Бахмута стали інтенсивнішими - британська розвідка

Дії окупантів у районі Бахмута стали інтенсивнішими - британська розвідка

10:33 06.04.2023
Британська розвідка повідомляє про кадрові перестановки в командуванні угруповання російської армії, що перебуває в Україні

Британська розвідка повідомляє про кадрові перестановки в командуванні угруповання російської армії, що перебуває в Україні

11:45 05.04.2023
У РФ розглядають випуск зовнішніх боргових зобов'язань для підтримки затяжної війни в Україні - британська розвідка

У РФ розглядають випуск зовнішніх боргових зобов'язань для підтримки затяжної війни в Україні - британська розвідка

10:23 04.04.2023
У РФ намагаються розвивати ПВК, альтернативні "Вагнеру" - британська розвідка

У РФ намагаються розвивати ПВК, альтернативні "Вагнеру" - британська розвідка

13:25 02.04.2023
Британська розвідка повідомляє про загальні втрати РФ в Україні до 200 тисяч осіб

Британська розвідка повідомляє про загальні втрати РФ в Україні до 200 тисяч осіб

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За добу ЗС України знищили 680 окупантів, 4 танки, 5 артсистем і 4 БПЛА

Ворог увечері атакував Україну ударними дронами, чотири з п’яти збито ППО

Бахмут залишається епіцентром бойових дій

Зеленський підписав закон про запровадження іспитів з основ Конституції, історії та державної мови для отримання громадянства України

Ресурси держави спрямовуються насамперед на деокупацію територій

ОСТАННЄ

На півночі України знижується рівень води в річках, залишаються підтопленими 223 приватні будинки - ДСНС

Іспанія має намір поставити Україні 6 танків "Леопард" уже найближчими днями

Окупанти обстріляли прикордоння Сумської області вранці, без наслідків

Рівень Дніпра в Києві знизився ще на 16 см - начальник військової адміністрації

За добу на лівобережжі Херсонської області знищено 31 окупанта, щонайменше 3 ЗРК, РЛС та артустановку - ОК "Південь"

Окупанти скоротили угруповання кораблів ракетоносіїв "Калібрів" у Чорному морі до 2 - ОК "Південь"

Окупанти скинули вночі авіабомбу на прикордонне село в Чернігівській області

Окупанти стверджують, що українські сили зайняли позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області - ISW

Окупанти випустили 235 снарядів із важкої артилерії та БПЛА по Херсонській області

Окупанти обстріляли три райони Харківщини, масштабних руйнувань і постраждалих немає

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА