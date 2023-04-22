У РФ скасували акції "Безсмертний полк", побоюючись розкриття масштабів нещодавніх втрат у війні в Україні

Російські державні ЗМІ оголосили про скасування маршів "Безсмертний полк" у пам'ять про учасників Другої світової війни, обґрунтувавши це міркуваннями безпеки, проте російська влада, найімовірніше, занепокоєна тим, що така хода розкриє масштаб нещодавніх втрат РФ, повідомляють у британській розвідці.

"Насправді влада, найімовірніше, була занепокоєна тим, що учасники покажуть масштаб нещодавніх втрат Росії", - повідомляється у звіті оборонної розвідки, опублікованому в Твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в суботу вранці.

У повідомленні наголошується, що влада в РФ продовжує спроби об'єднати громадськість навколо міфів про 1940-ті роки. "Російська держава щосили намагається зберегти послідовність у ключовому наративі, який вона використовує для виправдання війни в Україні: вторгнення аналогічне до радянського досвіду у Другій світовій війні", - йдеться у звіті.

У розвідці також зазначають, що ватажок приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин нещодавно публічно поставив під сумнів твердження, чи справді в Україні є "нацисти", що йде всупереч з офіційною ідеологією РФ, яка виправдовує війну.