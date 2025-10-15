Інтерфакс-Україна
Події
23:11 15.10.2025

У Черкаській та Запорізькій областях теж скасували екстрені відключення електроенергії

1 хв читати

НЕК "Укренерго" скасувало екстрені відключення електроенергії у Черкаській та Запорізькій областях

"За командою НЕК "Укренерго" 15 жовтня з 22:28 по Черкаській області скасовано графіки аварійних відключень (ГАВ)", - повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

При тому необхідність ощадливо споживати електроенергію актуальна, додав він та звернув увагу на роботу енергоємних приладів та зазначає не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів.

Також графіки аварійних відключень скасовані і в Запорізькій області.

Джерела: https://t.me/cherkaskaODA/15973

https://t.me/Zaporizhzhyaoblenergo_news/2308

Теги: #скасування #укренерго #відключення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:54 15.10.2025
ДТЕК повідомив про скасування екстренних відключень у Києві та кількох областях

ДТЕК повідомив про скасування екстренних відключень у Києві та кількох областях

22:12 15.10.2025
Причиною аварійних відключень е/е став значний ріст споживання на фоні дефіциту потужності – директор ЦДЕ

Причиною аварійних відключень е/е став значний ріст споживання на фоні дефіциту потужності – директор ЦДЕ

10:55 15.10.2025
Аварійні відключення наразі не застосовуються в жодному регіоні – "Укренерго"

Аварійні відключення наразі не застосовуються в жодному регіоні – "Укренерго"

19:23 14.10.2025
Екстрені відключення світла скасовані в Київській області

Екстрені відключення світла скасовані в Київській області

18:55 14.10.2025
Аварійні відключення е/е застосовуються у восьми областях - "Укренерго"

Аварійні відключення е/е застосовуються у восьми областях - "Укренерго"

11:22 14.10.2025
РФ знову атакувала енергоінфраструктуру Харківщини та Сумщини – Міненерго

РФ знову атакувала енергоінфраструктуру Харківщини та Сумщини – Міненерго

14:11 13.10.2025
Графіки аварійних відключень е/е скасовані в Харківській області – обленерго

Графіки аварійних відключень е/е скасовані в Харківській області – обленерго

13:15 13.10.2025
Графіки аварійних відключень е/е скасовані у Дніпропетровській області – ДТЕК

Графіки аварійних відключень е/е скасовані у Дніпропетровській області – ДТЕК

00:13 11.10.2025
Екстрені відключення світла скасовані в Київській та Дніпропетровській областях та в Запоріжжі - ДТЕК

Екстрені відключення світла скасовані в Київській та Дніпропетровській областях та в Запоріжжі - ДТЕК

11:29 10.10.2025
Ситуація з енергопостачанням найскладніша в Києві та п'яти областях – "Укренерго"

Ситуація з енергопостачанням найскладніша в Києві та п'яти областях – "Укренерго"

ВАЖЛИВЕ

Трамп – Путіну: припини вбивати українців та росіян

ДТЕК повідомив про скасування екстренних відключень у Києві та кількох областях

Ворог дронами вдарив по Ніжину, під атакою об'єкти критичної та цивільної інфраструктури, двоє людей постраждали

Літак Гегсета здійснив в Британії екстрену посадку, повертаючись до США

В Україні є потенціал, щоб масштабувати далекобійні можливості - Зеленський

ОСТАННЄ

Трамп – Путіну: припини вбивати українців та росіян

МЗС України засудило нову хвилю репресій окупантів проти кримських татар і закликало світ відреагувати

"Метінвест" консолідує свої проекти задля відновлення ринку сталі за рахунок внутрішніх та міжнародних інвестицій – CEO

Віткофф заперечив, що йде з посади

Третя штурмова бригада засудила насильство проти цивільних на Тернопільщині і пообіцяла сприяти покаранню винних

Ворог дронами вдарив по Ніжину, під атакою об'єкти критичної та цивільної інфраструктури, двоє людей постраждали

Літак Гегсета здійснив в Британії екстрену посадку, повертаючись до США

Україна та країни Півночі створюють Скандинавсько-Балтійську ініціативу для підтримки ЗСУ - Шмигаль

Мін’юст і Рада Європи працюють над проектом Конвенції про створення Міжнародної комісії з розгляду заяв для України

Касаційний суд Італії відправив на перегляд справу про видачу Німеччині українця Кузнєцова у справі про "Північні потоки"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА