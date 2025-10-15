У Черкаській та Запорізькій областях теж скасували екстрені відключення електроенергії

НЕК "Укренерго" скасувало екстрені відключення електроенергії у Черкаській та Запорізькій областях

"За командою НЕК "Укренерго" 15 жовтня з 22:28 по Черкаській області скасовано графіки аварійних відключень (ГАВ)", - повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

При тому необхідність ощадливо споживати електроенергію актуальна, додав він та звернув увагу на роботу енергоємних приладів та зазначає не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів.

Також графіки аварійних відключень скасовані і в Запорізькій області.

Джерела: https://t.me/cherkaskaODA/15973

https://t.me/Zaporizhzhyaoblenergo_news/2308