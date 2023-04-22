Чехія на "Рамштайні" запропонувала розширити програму модернізації танків Т-72 для України

Чехія під час зустрічі у форматі "Рамштайн" заявила про готовність розширити програму модернізації танків Т-72 для України.

Про готовність модернізувати кілька десятків танків Т-72 має проходити в рамках партнерського проєкту зі США та Нідерландами заявив заступник чеського міністра оборони Даніель Блажковець.

За його словами, із поставок понад 90 модернізованих танків Т-72 Україна вже отримала 37, і щомісяця цифра зростає.

Також Блажковець зазначив, що пріоритетними в підтримці України в Празі є БМП-2, танки, боєприпаси великого калібру, засоби радіоелектронної боротьби, розвідки та протиповітряної оборони.