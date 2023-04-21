Ресурси держави спрямовуються насамперед на деокупацію територій і повернення українців із російської неволі, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Усі в Україні маємо розуміти, що головним завданням держави є деокупація наших територій, повернення наших земель і наших людей із російської неволі. Ресурси держави спрямовуються передусім на це завдання", - заявив Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Глава держави подякував водночас усім, хто створює в Україні робочі місця, сплачує податки, хто залишився в Україні та підтримує роботу своїх підприємств, а також усім, хто організовує збори для воїнів і відновлення, і всередині країни, і за її межами.

Крім того, він висловив подяку кожному та кожній, хто на державних оборонних підприємствах і в бізнесі виготовляє зброю та амуніцію, дрони, хто ремонтує та створює техніку, зокрема для розмінування.

Зеленський також заявив, що пріоритетом номер один зараз є передова. У зв'язку з цим активно готуються нові бригади та підрозділи.

"Активно готуємо й нові бригади та підрозділи, які ще проявлять себе на фронті. Питання їх забезпечення, тренування, інтеграції до загального Плану оборони. Щоразу на засіданнях Ставки додаємо важливих деталей", - сказав президент.